10 معلومات لا تعرفها عن لبنى محمود صاحبة شخصية «أم صالح».. درست باليه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من قلة ظهورها إلا أن مشاهدها دومًا ما يتعلق بها المتابعون، إذ لمع نجمها عند تقدمها بالعمر، ولا سيما مع تداول كلماتها بالمشاهد الكوميدية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت من جملة في مشهد بفيلم إلى «كوميك»، إنها الفنانة لبنى محمود، التي رحلت خلال الساعات الماضية، بعد صراعها مع المرض، لترحل وتترك عدة أعمال فنية اقتربت من الـ100.

«أم صالح»، «جولدا مائير»، «ماما ميمي» والعديد من الأعمال والشخصيات التي قدمتها الفنانة الراحلة لبنى محمود، وعرفها الجمهور بها، لكن لم يعلم عنها الكثير، وعلى رأسها بداياتها في البالية، ونطقها الفرنسية بدلَا من العربية.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 10 معلومات لا تعرفها عن لبنى محمود صاحبة شخصية «أم صالح»، بعد رحيلها.

10 معلومات لا تعرفها عن لبنى محمود صاحبة شخصية «أم صالح»

- تخرجت الفنانة الراحلة لبنى محمود من المعهد العالي للباليه، إذ كانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة.

- كانت بداياتها الفنية مع التمثيل عام 1985 بمشاركتها في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة».

- اشتهرت بالأدورا الكوميديا، وعلى رأسها دور «أم صالح» في فيلم «بنك الحظ» ودورها في فيلم «الناظر».

- قدمت شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير في عملين تليفزيونيين هما مسلسل «العميل 1001، وحرب الجواسيس».

- آخر أعمالها كان مسلسل «موضوع عائلي».

- قدمت العديد من الأعمال الفنية مثل فيلمي «الإنس والنمس» و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، ومسلسلي «نيللي وشريهان، وموضوع عائلي».

- قدمت فيلم قصير بعنوان «سيجارة» عام 2010.

- شاركت في عمل مسرحي وحيد، هي المسرحية الشهيرة «شارع محمد علي» عام 1991 مع شيريهان وفريد شوقي.

- أكدت أنها خلال مرحلة التعليم كانت اللغة الفرنسية هي الأم، حتى أنها ظلت تكتب بها بدلًا من الف في الامتحانات.

- وجهت رسالة في آخر ظهور لها لابنتها التي اهتمت برعايتها خلال فترة مرضها، قائلة: «بنتي كانت عاملة عليا كماشة وأنا تعبانة وتقولي لاء متنزليش وخايفة، بس أنا كنت بستخير ربنا في كل خطوة وبتعالج، لكن دايمًا خوفها عليا كان أقوى وهي بتخاف عليا وأنا بطمنها»

الجدير بالذكر، أنه من المقرر تشييع جنازة الفنانة لبنى محمود اليوم، غدا الاثنين، من مسجد السيدة نفيسة، ودفنها بمقابر العائلة.