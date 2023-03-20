الامارات | 3 أيام مع موضة القارة السمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاح أسبوع الموضة الإفريقي في الشرق الأوسط، في نسخته الأولى التي استضافها مركز دبي المالي العالمي على مدى ثلاثة أيام، أمام عشاق الموضة وأعضاء المجتمع الإبداعي في دبي، فرصة استكشاف إبداعات نخبة من المصممين الأفارقة، ومتابعة أحدث تشكيلات دور الأزياء المعروفة على مستوى المنطقة.

وعبرت الشريك المؤسس لأسبوع الموضة الإفريقي في الشرق الأوسط، آسر ليفرون، عن اعتزازها بالحدث الذي جمع تحت سقفه نخبة من المواهب، وأتاح لها فرصة عرض إبداعاتها أمام شريحة كبيرة من الجمهور في دبي. وقالت: «نسعى إلى توسيع نطاقنا، من خلال فتح الأبواب أمام أصحاب المواهب الإبداعية ومصممي الأزياء، وتمكينهم من الانضمام إلينا خلال المواسم المقبلة، ما يسهم في تحويل الحدث إلى منصة مبتكرة، تسعى إلى تمكين المواهب وصقل قدراتها، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالفنون والتصاميم من قبل مصممي الأزياء من القارة الإفريقية».

وعلى مدار أيامه، فتح أسبوع الموضة الإفريقي في الشرق الأوسط، الذي اختتم أخيراً، أبوابه أمام مجموعة من المصممين، الذين زينوا بتشكيلاتهم الجديدة ممشى العرض، وقدموا للجمهور تشكيلات من التصاميم والقطع التي تكشف عن جوهر إبداعاتهم وتصوراتهم لعالم الموضة والأزياء. وعبر تشكيلتها الجديدة، سعت علامة «كابيد كوستا» إلى التعبير عن صداقتها للبيئة، من خلال تركيزها على الاستدامة في إنتاج عباءات وقفاطين تزينت بزخارف مستلهمة من الطبيعة الغانية، لتمثل التشكيلة استشرافاً لمستقبل الموضة.