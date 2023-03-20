الامارات | أثير «الأولى» من دبي في رمضان.. قيم سمحة ونفوس خيرة وجوائز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي، عن البرامج والفواصل التي خصصتها لشهر رمضان المبارك، والتي تتماشى مع هويتها القائمة على الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية.

وقالت مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي أواديسيان: «تتسم الدورة البرامجية الرمضانية (الأولى) بالتنوع، ما يرسخ مكانة الإذاعة، والذي دعا العديد من المؤسسات الحكومية للتعاون مع الإذاعة في دورتها البرامجية الرمضانية».

وأضافت: «حرصنا على وجود مجموعة من البرامج الشعبية والمحلية القريبة من المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج الدينية والتراثية والثقافية والتوعوية، لتلبي بذلك اهتمامات مختلف أفراد العائلة». وأكدت «حرص الإذاعة في كل دورة رمضانية على إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة كلياً والفواصل المخصصة لهذا الشهر لإثراء المستمعين بمزيد من القيم التراثية والعادات السمحة التي يتحلى بها المجتمع المحلي الإماراتي، كما نحرص على إطلاق المسابقات في جميع البرامج المباشرة ومنصات التواصل الاجتماعي».

وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الثامنة حتى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، ويقدمه سالم محمد، ومن أبرز فقراته «النفوس الخيرة» بمشاركة مجموعة من المختصين والخبراء في مجال التنمية البشرية والنفسية.

كما تقدم العقيد جميلة الزعابي، برفقة الرائد محمد العبيدلي، برنامج «نحن عندك»، الذي تقدمه إذاعة الأولى بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. وتبث الإذاعة أيضاً برنامجاً من تقديم سماح العبّار، وخليفة الفلاسي، من الساعة 14:00 إلى 15:00، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تقدم فيه مجموعة من الجوائز المادية بشكل يومي، بالإضافة إلى جائزة قيمة نهاية كل أسبوع، وتسلط المسابقة الضوء على موضوع الاستدامة بالتزامن مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، بهدف رفع الوعي المجتمعي.

وسيتم بث برنامج «ميلس الفريج» من تقديم راشد بن ظبوي، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 21:00 إلى 22:00، إذ ينقل البرنامج نبض مجالس الفرجان في حوار مع الوجهاء والأهالي في حديث عن ماضي وحاضر الفريج والتطور الذي شهده.

أما برنامج «هل العزوم القوية» من تقديم سالم محمد، يومي السبت والأحد، فيستعرض قصصاً ملهمة لأصحاب الهمم من خلال حوار إنساني يبرز الدور المجتمعي لهذه الفئة، ويلقي الضوء على تفاصيل حياتهم وطموحاتهم وآمالهم.

وستبث إذاعة الأولى برنامج «مني ومناك» من القرية التراثية في القرية العالمية، من الاثنين إلى الجمعة، تقدم فيه أمل الملا مجموعة من الفقرات المنوعة ومعلومات عن البلاد ما بين الماضي والحاضر، وقصصاً يومية تكون حديث الساعة على مواقع التوصل الاجتماعي، كما يمكن للمستمعين المشاركة بقصصهم الرمضانية.

وستبث «الأولى» برنامج «سوالف العصر» من تقديم شيرينة سالم، من الاثنين إلى الجمعة. ويأتي برنامج «وسع البارض» من تقديم الدكتور صلاح الدوبي من الاثنين إلى الجمعة، ليقدم نصائح للصائم عن كيفية التعامل مع محيطه بشكل إيجابي وبناء، أثناء رمضان.

ويسرد برنامج «خروفة ويا عايشة المهيري» قصصاً تحاكي خراريف الماضي لإيصال عبرة أو حكمة من خلالها. ويأتي برنامج «بينك القرآن» مع الدكتور عبدالله موسى طوال أيام الشهر لتناول آيات من كتاب الله، وكيفية تحويلها إلى سلوك إيجابي ومثمر في المجتمع.

وتستمر الإذاعة في بثها لبرنامج «زايد الخير» من تقديم الدكتور عبدالله موسى الذي يأتي برعاية من جمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية.

فواصل

تبث إذاعة الأولى خلال الشهر الفضيل مجموعة من الفواصل الجديدة، مثل «بين ديرة وبر دبي» الذي يستعرض النقاط المتميزة للمرافق والمعالم السياحية والثقافية والتعليمية والتراثية ما بين ديرة وبر دبي، أما فاصل «معانينا» فيقدم مجموعة من النصائح للمضي على النهج المستقيم من تعاليم ديننا الحنيف.

نتالي أواديسيان:

• «حرصنا على وجود مجموعة من البرامج الشعبية القريبة من المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج الدينية والتراثية والثقافية والتوعوية».