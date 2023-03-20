الامارات | ابتكارات «طيران شرطة أبوظبي».. أمام زوار مهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت إدارة طيران شرطة ابوظبي في فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمجتمع والتي تعكس الإنجازات التي حققتها الدولة في مسيرتها التطويرية.

وأكد مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي العميد طيار سعيد سالم المرر، أن «المشاركة تأتي ضمن رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع والارتقاء بجودة الحياة»، مشيراً إلى الاهتمام المستمر بتعزيز التواصل مع المجتمع في المهرجانات والفعاليات المقامة في الإمارة، للتعريف بالخدمات وأفضل الممارسات التطويرية.

واستعرضت المشاركة عبر جناح شرطة أبوظبي الخدمات والابتكارات الذكية والتعريف بأحدث التقنيات والإجراءات المطبقة بالإدارة من دعم وإسناد للوحدات الأمنية والشرطية لضمان خدمة المجتمع وتلبية النداءات بكفاءة واحترافية، إلى جانب عرض حول مهام طيران شرطة أبوظبي.