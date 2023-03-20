الامارات | «دبي للسيدات» يحتضن منتجات محلية.. بلمسة الصحة والاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي دبي للسيدات معرض «سوق المزارعين» في مقره بمنطقة جميرا، بهدف دعم المزارعين والمزارعات في أنحاء الإمارات، والتعريف بجودة المنتج المحلي، إضافة إلى توفير تجربة تسوق جديدة للعضوات والعائلات من مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية الصحية المنتجة محلياً، وبأسعار تنافسية تحت سقف واحد.

وتضمن المعرض - الذي يأتي ضمن مبادرات النادي في عام الاستدامة - أكثر من 20 منصة لبيع منتجات متنوعة من الفواكه والخضراوات العضوية والزيوت النباتية وأنواع متعددة من الزيتون والعسل النقي، بالإضافة إلى خيارات مختلفة من المأكولات والمشروبات الإماراتية الطازجة والصحية، ضمن أجواء عائلية تفاعلية أضفت البهجة على الزوار.

وأكدت مديرة إدارة الدعم المؤسسي المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي، أن «النادي يحرص على المبادرة والتفاعل مع البرامج والمشاريع الداعمة للأهداف الاستراتيجية للدولة كنهج دائم، وعلى وجه الخصوص تلك التي تدعم المرأة وتحقق لها الاستقرار المادي والاجتماعي، وتمدها بخيارات حياتية ومهنية وصحية فاعلة».

وأشارت إلى أن المعرض يأتي في إطار دعم وتشجيع المزارعات والمزارعين، ويقدم تجربة لعضوات وزائرات النادي، تلبي الاهتمام المعرفي بجودة وتوافر المنتجات الزراعية المحلية، وإلهام السيدات بإمكانية الإسهام في إحداث تغيير إيجابي من خلال الإقبال على الزراعة وإنشاء مشاريع ذات أثر مستدام على البيئة.