الامارات | «من الغرب إلى الشرق».. رحلة موسيقية مبهرة على خشبة قصر الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على خشبة قصر الإمارات، نظم مهرجان أبوظبي الجمعة الماضي عرض «من الغرب إلى الشرق.. أوديسا كلاسيكية» بقيادة تان دون، المؤلف الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار وجائزة غرامي في إطار فعاليات دورته الـ20 التي تختتم اليوم وسط حضور لنخبة من أبرز الموسيقيين العالميين.

وقاد تان دون أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي - فريني، ورافقه عازف التشيلو الصيني الشهير عالمياً يان وانغ في رحلة موسيقية تضم مجموعة من كلاسيكيات موزارت وتشايكوفسكي وموسورجسكي، يليها الأداء الأول في دولة الإمارات لمقطوعته الأصلية كونشيرتو بيبا.

وأكّدت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، على الدور الذي تلعبه الموسيقى في التقارب بين الشعوب، وتوحيد رؤيتها الجمالية للحياة والوجود الإنساني، مضيفة: «يسهم مهرجان أبوظبي منذ تأسيسه في عام 2004 في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة وترسيخ مكانتها العالمية من خلال جهود الدبلوماسية الثقافية التي تتعزز عبر أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري».

وأضافت «يعدُّ عمل (من الغرب إلى الشرق.. أوديسة كلاسيكية) الذي يقدم لأول مرة في الشرق الأوسط، لقاءً ثقافياً بامتياز بين الشرق والغرب، ورحلة مبهرة في عوالم الفنون والخيال، بمشاركة أحد أبرز المؤلفين الموسيقيين العالميين، تان دون، الحائز جائزتي غرامي والأوسكار، والذي رافقه عازف التشيللو الشهير جيان وانغ، ليتيحا الفرصة أمام جمهور المهرجان للاستمتاع بروائع عالمية، ومؤلفات تان دون الأصلية مثل كونشيرتو بيبا، بأداء مذهل من الأوركسترا الإيطالية العريقة لمسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي - فريني».

ويشتهر تان دون بموهبته في مجال الموسيقى الكلاسيكية والتقاليد الغربية والشرقية، إذ يُعد أحد أبرز رواد أداء المقطوعات الكلاسيكية العالمية. ولمع نجمه في هوليوود عام 2001 بعد فوزه بجائزة الأوسكار. يشار إلى أن المهرجان ينظم برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيس شركة مبادلة، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه.

هدى الخميس:

• «الموسيقى تلعب دوراً كبيراً في التقارب بين الشعوب، وتوحيد رؤيتها الجمالية للحياة والوجود الإنساني».