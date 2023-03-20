الامارات | المسلمون يستعدون لشهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنوّع استعدادات المسلمين في دول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يحلّ بعد أيام قليلة، وتختلف العادات من بلد إلى آخر.. وهنا التقطت عدسات مصوّري وكالات الأنباء العالمية صوراً عدة من مدن مختلفة، فمن عادات الإندونيسيين مثلاً أن يزوروا أفراد عائلاتهم المتوفين، وأن يضعوا الزهور على القبور قبيل بدء الصيام، كجزء من التقاليد التي تسبق شهر رمضان المبارك.

فيما اصطف عدد من الأفغان في كابول لتلقي المساعدات التموينية التي توزعها مؤسسة «غلبهار» على الأسر المحتاجة والفقيرة قبل رمضان. وفي مصر خرج الناس كعادتهم لشراء فوانيس رمضان لتزيين بيوتهم ومحالهم بزينة رمضان تبعاً للتقاليد العريقة. وفي السعودية علقت المولات والمراكز التجارية زينة وأهلّة رمضان. وفي القدس خرجت عشرات النساء الفلسطينيات يحملن المكانس وأدوات التنظيف لغسل باحات ومصليات المسجد الأقصى، الذي يستقبل آلاف المصلين في الشهر المبارك.