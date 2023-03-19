4 وصفات لعمل بلسم شعر مثالي في البيت.. يرطب الشعر الكيرلي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن لأي شخص لديه شعر مجعد وكيرلي أن يخبرك أن العناية به مشابهة لرعاية الطفل، فهو يتطلب رعاية مستمرة وعلاجًا دقيقًا، وإذا لم تعطيه ما يريد، فسيحدث نوبة غضب من خلال التجعد، لحسن الحظ، هناك العديد من أنواع بلسم الشعر المجعد منزلية الصنع يمكنك تجربتها، بحسب مجلة elle.

بلسم شعر من الزبادي

الزبادي اليوناني هو أحد تلك الأطعمة المنعشة للغاية التي تجعله وجبة فطور مثالية، يمكن استخدامه أيضًا لصنع بلسم عميق رائع للشعر الكيرلي، لا يقتصر دور الزبادي اليوناني وحليب جوز الهند على ترطيب الشعر التالف بشكل مكثف وإصلاحه فحسب، بل يساعدان أيضًا في فتح تجعيد الشعر.

ملعقة كبيرة زبادي يوناني

نصف كوب حليب جوز الهند

ملعقة طعام زيت جوز الهند

2 ملاعق كبيرة عسل

4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

اخلطي جميع المكونات في وعاء.

قسمي شعرك إلى 6-8 أقسام لوضعه بسهولة.

ضعي هذا البلسم على كل جزء من شعرك، وتأكدي من تغطية كل شعرك من الجذور إلى الأطراف.

لفي شعرك وضعي قبعة الاستحمام.

اتركي البلسم لمدة 45 دقيقة.

اغسل شعرك واغسله بالشامبو كالمعتاد.

بلسم للشعر بالبيض والزيتون

قد تكون فكرة وضع البيض النيئ على شعرك المجعد مقرفًا، ويُعد صفار البيض منعمًا طبيعيًا رائعًا للشعر المجعد؛ لأنه يحتوي على فيتامين أ والببتيدات التي تعزز نمو الشعر، وبالتالي تزيد من قدرة شعرك على ترطيب نفسه، كما أن زيت الزيتون يرطب شعرك، ويعمل كلا المكونين معًا للتخلص من التشابك وجعل تجعيداتك تبدو ناعمة.

بيضة

ملعقة طعام زيت زيتون

اخفقي البيض واخلطي زيت الزيتون فيه.

ضعي هذا الخليط على الشعر الجاف.

ضعي غطاء الشعر وجففيه بمجفف على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

اغسلي شعرك بالشامبو وبالماء البارد.

بلسم حليب جوز الهند والعسل

حليب جوز الهند وبلسم العسل منزلي الصنع لإصلاح الشعر التالف، وإذا كنت ترغبين في الحصول على خصلات شعر ناعمة مجعدة، فهذا هو بالضبط ما ستحصل عليه مع بلسم الشعر بينما يستعيد حليب جوز الهند الشعر التالف، يعمل العسل على تنعيمه وترطيبه، جربي هذا البلسم الطبيعي للحصول على تجعيد شعر لامع وناعم.

كوب حليب جوز الهند

4 ملاعق كبيرة عسل

اخفقي حليب جوز الهند والعسل معًا حتى تمتزج جيدًا.

بعد غسل شعرك بالشامبو، ضعي هذا الخليط على شعرك.

اتركي البلسم لمدة 10 دقائق.

يغسل بالماء البارد.