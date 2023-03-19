تعرفي على أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها قبل رمضان ووصفات تحضيرها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تفكر السيدات في طبخ الأطباق المختلفة، وعلى رأسها اللحوم كطبق رئيسي، ومن الممكن طهو أنواع لحوم عديدة طرحت في السوق، مثل اللحوم التشادية؛ إذ أنها مستوردة من دولة تشاد، وتأتي عبر مزارعنا الخاصة بتربية الماشية، لذلك نقدم لكل ربات المنزل من خلال «هُن»، أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها وطرق طبخها.

أسعار اللحوم التشادية

وبحسب شعبة القصاصين، عن أسعار اللحوم التشادية اليوم، فإن أسعار اللحوم في محلات الجزارة كما يلي:

- تتراوح سعر اللحم التشادية المفروم العادي بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر البتلو بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم التشادي الكندوز اليوم نحو 155 جنيها.

- تراوح سعر الكبدة التشادية اليوم بين 190 و250 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحم المفروم بين 170 و190 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 100 و140 جنيها.

- تراوحت أسعار اللحوم الكندوز اليوم بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيها.

- تراوح سعر اللحم الجملي بين 210 و250 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحوم البلدي إلى نحو 165 جنيها.

أماكن بيع اللحوم التشادية

وبحسب شعبة القصاصين، فإن أماكن بيع اللحوم التشادية، في منافذ محافظات القاهرة ومحافظات الوجه البحري والإسكندرية والبحيرة والفيوم والغربية والدقهلية، في منافذ خاصة بحزب «حماة وطن»، وجرى استيرادها من تشاد بالتنسيق مع الحكومة هناك، من أجل مختلف الذوق المصري.

طرق طبخ اللحوم التشادية

ونقدم لكم طرق طبخ اللحوم التشادية، حسب موقع MEDMUNCH، الخاص بطهي الطعام التشادي:

المقادير

- لحوم تشادية.

- صلصة.

- البصل.

- الثوم.

- الكزبرة.

- الجزر.

- الكرات.

- البطاطس.

طريقة التحضير

- ضعي اللحوم التشادية في الماء على نار خفيفة لمدة تصل إلى ساعتين.

- تأكدي من أنه طري إلى حد ما، ثم ضعي الصلصة الخفيفة والبصل والثوم المسحوق والكزبرة.

- ضيفي الخضار من الجزر والكرات والبطاطس، ثم اتركيهم حتى النضج.

- تناولي الوجبة مع الأرز أو غيرها من المواد الغذائية الأساسية القائمة على الكربوهيدرات مثل العيش.

طريقة لعمل اللحوم التشادية

المقادير

- لحوم تشادية.

- صلصة الطماطم.

- البصل.

- الثوم.

- الكزبرة.

- السبانخ.

- الفلفل الأحمر.

- الكركم.

- الزنجبيل.

- حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

- ضعي اللحم حتى يكون نصف سوا على درجة حرارة 60 درجة أو على النار العادية.

- ضيفي الطماطم والفلفل الأحمر والسبانخ للإحساس بالطعم.

- ضيفي كل المكونات ببطء مع اللحوم التشادية.

- ضيفي حليب جوز الهند والتوابل التي تشمل الكركم والزنجبيل، لإنشاء طبق يشمل جميع النكهات التقليدية في تشاد.

طريقة عمل اللحم التشادي

المقادير

- لحوم تشادية.

- كزبرة مفرومة.

- حبهان.

- ورق لورا.

- كزبرة جافة.

- بقدونس مفروم.

- ملح.

- كمون مطحون.

- جزر.

- زبدة.

خطوات طريقة عمل اللحوم التشادية

- اسلقي اللحمة مع الحبهان والكرفس والجزر.

- ضيفي ورق اللورا والملح والفلفل الأسود.

- قطعي اللحمة بعد السلق وشوحيها مع الزبدة والبصل والخضار، واتركيهم جانبًا.

- ضيفي ضيفي البطاطس والكمون والكزبرة، واتركيها حتى تنضج.