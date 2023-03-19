أفكار لهدايا يدوية من الأطفال في يوم عيد الأم 2023.. «جهزيها مع طفلك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تمر أيام شهر مارس سريعا حتى يأتي اليوم الـ21، الموافق عيد الأم العالمي، تقديرا لدورها وتعبها في حمل ورضاعة وتربية الأطفال، لذلك يحرص الأبناء على شراء الهدايا كل حسب مقدرته، لكن بالنسبة للطفل الصغير الذي مازال لا يدرك أهمية ذلك اليوم، يمكن تعلميه تدريجيًا سبب اهتمام العالم بيوم الأم وصناعة الهدايا اليدوية معا حتى يقدمها لكِ في عيد الأم 2023، وفقاً لموقع «kidsactivitiesblog» البريطاني.

أفكار هدايا يدوية تصنعيها مع طفلك

أول أفكار هدايا عيد الأم 2023 اليدوية، هي صور للأمهات يرسمها الأطفال، وهي من الهدايا التي تسعد الأمهات ويمكن اقتراحها على الأطفال بداية من سن الرابعة، ويفضل رسمها قبل تقديمها بساعات، لأن الطفل لا يجيد الانتظار، فإذا تم رسمها قبل أيام، فلن يستطيع تخبئتها، ليعبر عن فرحته بأمه في عيد الأم.

قلوب تعبر عن الحب

يعتقد الصغار أنّ القلب الأحمر البسيط والمرسوم بكل تلقائية يعبر عن الحب، لذلك يمكن صنع قلب مزخرف من الدانتيل أو بالطين الجاف، الصلصال، أو حتى الورق المقوى، يعبر عن حب الأطفال لأمهاتهم في عيد الأم 2023، حتى تساعدي أطفالك أن يفهموا شكل القلب الذي يربط بينهم وبين أمهاتهم.

اقترح فكرة الرسم على الصلصال

لعمل هدايا يدوية مع طفلك لعيد الأم 2023، اختاري معه آنية من الصلصال، ودعيه يصنع ما يريد تقديمه لكِ، مثل أواني تحضير الطعام، إذ أنه بمثابة شكر للأم لأنها تعد الطعام يوميا، ودع أطفالك يرسمون عليها خربشاتهم كما يشاؤون.

تزين الكب كيك

في عيد الأم يمكنكِ شراء الكب كيك من السوق، أو تجهيزه في المنزل مع الكريمة الملونة، وعلمي أطفالك استخدام كيس الحلواني، لوضع الكريمة فيه وتزيين الكب كيك بها، ومهما كانت الكريمة عبثية وغير منظمة، لكنها هدية ستبعث السرور في قلب الأم بالتأكيد.

ابتكار لوحة من ثمار الصنوبر

علمي أطفال الرسم على ثمار الصنوبر، وورق الشجر الأصفر، وابتكار لوحة شتوية رائعة، مليئة بالفن والبعد الإنساني.