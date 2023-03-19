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الامارات | مهمة بعد سن الـ40.. علامات تدل على حاجتك إلى نظارة شاشة؟

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة بعد سن الـ40.. علامات تدل على حاجتك إلى نظارة شاشة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت جمعية الرؤية الجيدة الألمانية بأن النظارات الطبية العادية لا تصلح في الغالب للعمل طويلاً أمام شاشة الحاسوب؛ إذ يحتاج المرء حينئذ إلى نظارة خاصة.

وأوضحت أن المرء غالباً ما يحتاج إلى هذه النظارة بدءاً من عمر 40 عاماً، وتوجد علامات تدل على الحاجة إلى نظارة مخصصة للشاشة، مثل جفاف واحمرار العين والصداع والحساسية للضوء، بالإضافة إلى الميل للأمام كثيراً للاقتراب من الشاشة من أجل الرؤية الجيدة.

وأوصت جمعية الرؤية الجيدة موظفي العمل المكتبي باختيار نظارة شاشة ذات عدسات كبيرة الحجم لتوفير نطاق رؤية جيد مع مراعاة أن تكون العدسات مزودة بطبقة عاكسة للضوء؛ لأن المكاتب غالباً ما تشتمل على العديد من مصادر الإضاءة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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