موت مفاجىء لطفل بريطاني بمتلازمة تقضي على الرضع.. فما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«وفاة طفل صغير، كان سببا في إحياء الكثير من الأطفال فيما بعد»، هذا ما قاله والدي الطفل الرضيع «روان»، الذي توفى بعد عدة أيام من ولادته، في مدينة شيلتون بالمملكة المتحدة، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بصعوبة في التنفس، وفقا لما نشرته صحيفة «ذا صن».

وقالت ريتشل، والتي تبلغ من العمر 35 عاما، ووالدة الطفل الرضيع «روان»، إنّ الطفل كان في أول أيام ولادته بصحة جيدة، ولا يوجد عليه أي علامات تشير إلى إمكانية وفاته، موضحة أن طفلها أثناء الساعة 9 مساء، أصبح وجهه شاحبا، وهو ما أصابها بالخوف الشديد لتسرع إلى الخارج، وتصرخ طالبة المساعدة من أحد الجيران، كما أنها تواصلت مع العديد من المستشفيات الخاصة بحالات الطوائ، في محاولة منها لإسعافه بسرعة.

كيف توفى الطفل «روان»؟

وأوضح «كريستان»، والد «روان»، أنّ هناك أكثر من 3 سيارات إسعاف وصلت إلى المنزل لإسعاف الرضيع، فيما كان الجيران يحاولون إجراء الإسعافات الأولية له وإنعاشه، ثم نقلته سيارة الإسعاف إلى مركز كوين الطبي في مدينة نوتنغهام، ليتوفى الطفل مشخصا بمتلازمة «موت الرضع المفاجئ»، أو «موت المهد».

وأشارت National Health Service، إلى أنّ هناك أكثر من 200 طفل يموتون بشكل مفاجئ كل عام في الممكلة المتحدة، ولذا قرر والدي الرضيع «روان»، إطلاق مبادرة لتعليم الأهالي الذين لديهم أطفال رضع أو كبار، كيفية إجراء الإنعاش التنفسي لهم، في حال تعرضهم لصعوبة في التنفس بشكل غير متوقع.

مبادرة «Rowan's Rule» لإنقاذ الأطفال الرضع

وقال كريستان لـ«ذا صن»، إنّه يهدف من خلال مبادرة «Rowan's Rule»، إلى انقاذ حياة الأطفال في المستقبل قائلا «نعلم أن هناك الكثير من حالات الوفيات المفاجئة للأطفال تحدث، ولكننا سنحاول إيقافها بشكل ما، من خلال تعليم الأسر الإنعاش القلبي، والفارق الكبير بعد القيام به لطفل رضيع، وآخر كبير».