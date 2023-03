سيلينا جوميز أول امرأة يتابعها 400 مليون على «إنستجرام».. تشارك الجمهور حياتها الخاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حققت المغنية والممثلة الأمريكية، سيلينا جوميز، نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، والغريب أنه ليس بسبب المشاهدات التي جنتها نتيجة أحد أغانيها أو الأفلام التي شاركت بها، وإنما هذه المرة، نتيجة وصول عدد متابعيها على تطبيق «إنستجرام» إلى 400 مليون متابع، وهو ما يعني أنها المرأة الأولى في العالم، التي تحصد هذا الرقم الكبير من المتابعين.

وبذلك تغلبت «سيلينا»، على كايلي جينر، عارضة الأزياء الأمريكية، والتي كانت مصنفة العام الماضي، كونها أكثر النساء متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان لديها أيضا نحو ما يقرب من 382 مليون متابع على «إنستجرام».

احتفال سيلينا جوميز بيوم المرأة العالمي على «إنستجرام»

وكان لـ«جوميز»، العديد من المنشورات المهمة، والمتعلقة بأحداث عالمية، إذ أنها احتفلت بيوم المرأة العالمي، عبر نشرها رسالة توجهت بها إلى الفتيات والنساء من متابعيها، تقدم فيها بعض النصائح الهامة، والخبرات القيمة التي حصلت عليها طيلة مشوارها الفني، ووفقا للرسالة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على انستجرام، كان مغزاها ما يلي «أصدقائي من الفتيات المتابعات، من فضلكن لا تخفن طلب المساعدة إذا كنتن في حاجة إليها، اليوم هو يوم المرأة العالمي، ويجب عليكن التعامل مع أنفسكن بلطف، واكتبي لنفسك على ورقة لاصقة على المرآة تذكرين بها نفسك كل يوم، أنكِ تستحقين العالم، أحبكِ».

سيلينا جوميز تشارك متابعيها حياتها العائلية على «إنستجرام»

وتشارك سيلينا جوميز، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، الكثير من الفيديوهات مع عائلتها، ومؤخرا نشرت فيديو مع شقيقتها الصغيرة، غرايسي إليوت تيفي، وزوج والدتها، أثناء قيامهم برحلة للصيد، شاركوا فيها الجمهور المتابع، استمتاعهم بأشعة الشمس، والسماء الصافية الزرقاء.

جدير بالذكر أن «جوميز»، اكتسبت الشهرة لأول مرة كممثلة طفلة في المسلسل التلفزيوني الشهير «Wizards of Waverly Place»، وانتقلت لاحقا إلى مهنة الموسيقى، فضلا عن أنها أصدرت العديد من الألبومات والأغاني الفردية، بما في ذلك Come & Get It، Good for You، وLose You to Love Me وغيرهم.