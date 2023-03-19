أناقة مُلفتة لأنغام وأحلام على المسرح في ليلة "صوت مصر

أحيت المطربة المصرية أنغام حفل ليلة صوت مصر على مسرح أبي بكر سالم في المملكة العربية السعودية، وأبهرت معجبيها بأدائها الساحر، ضمن فعاليات تقويم الرياض التي قدمتها الهيئة العامة للترفيه.أمتعت أنغام الحضور خلال 6 ساعات بأشهر أغانيها وشاركها عدد من نجوم العالم العربي، من ضمنهم المطربة الإماراتية أحلام الشماسي، والمطرب المصري محمد حماقي، والمطرب المصري تامر عاشور، ومغني الراب المصري ويجز.



جاء الاحتفال تكريماً لتاريخ الفنانة أنغام وتقدير لمسيرتها الفنية، منذ 40 عاماً، وحرصت أنغام على مشاركة معجبيها كواليس الحفل من خلال صفحتها الخاصة على الإنستغرام، مُعلّقة على تويتر: "فاضل 72 ساعة على ليلة استثنائية بقيادة أوركسترا المايسترو هاني فرحات".

اختارت المطربة أنغام إطلالاتين بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، كانت الإطلالة الأولى من مجموعة هوت كوتور ربيع وصيف 2020، عبارة عن فستان بتصميم كاب باللون الأسود مع زخارف تشبه الرسومات الفرعونية مع شكل زهرة اللوتس، التي كانت تتصدر تصميم الفستان المطعم بالخرز الذهبي، واعتمدت تصفيفة شعر مموجة بسيطة واختارت مكياج دخاني بألوان النيود.

قامت أنغام بتعديل الفستان الأصلي الذي كان في الأساس شفافاً وبه فتحات على الجانبين كما ظهر في المجموعة التي كانت تتميز بالطابع الفرعوني وفي منتصف الحفل خلعت أنغام الكاب وأكملت الغناء بدونه.

أما الفستان الثاني الذي اختارته المطربة المصرية فكان باللون البرتقالي، بتصميم يشبه العباية مع كاب مزين بالريش وأكمام طويلة من مجموعة زهير مراد ربيع وصيف 2023.

وتميز الفستان بخط رقبة متصل بالفستان بشكل قلادة ومزين بالخرز اللامع مع الزخارف، التي أيضاً كانت تشبه الرسومات الفرعونية من نفس لون الفستان الذي قامت بتعديله هو الآخر ليتناسب مع أسلوبها المحتشم والأنيق.

لم ترتدِ أنغام مجوهرات ضخمة، واختارت أقراطاً من دار "ميسيكا"، أضفت لمسة جمالية وأكملت مظهرها الساحر بتصميم متدلٍ مصنوع من الذهب والألماس.

إطلالة أحلام في حفل ليلة صوت مصر

تألقت المطربة أحلام هي الأخرى في حفل ليلة صوت مصر بإطلالة ساحرة من مجموعة زهير مراد ربيع وصيف 2023، فقد اختارت فستاناً أنيقاً باللون الأبيض بتصميم هاي كول وأكمام دانتيل طويلة مزينة بالريش، مع تصفيفة شعر مموجة منسدلة والمكياج النيود الناعم.

كان التعديل الذي قامت به أحلام على فستانها واضحاً بصورة كبيرة، إذ إن التصميم الأساسي يأتي معه الأكمام بشكل منفصل، وكان به فتحة طويلة في الجزء العلوي، جعلت أحلام التصميم يبدو بشكل أوف شولدر واختارت مجوهرات بسيطة واعتمدت على تصميم الفستان.

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