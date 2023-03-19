إطلالات عملية تناسب أوقات العمل

أصبح المظهر العملي موضة سائدة لا يسعنا إلا تسليط الضوء عليها، حيث يبدو الأمر كما لو أن المصممين قد ابتكروا مجموعاتهم الجديدة وهم يفكرون في المرأة العصرية وكيف تحب أن ترتدي بشكل يومي.

تركز هذه الأزياء الأنيقة والعادية على أساس متين من قطع خزانة الملابس الأساسية مثل معاطف الخندق الخالدة والخياطة المستوحاة من الأسلوب الرجالي والأحذية المريحة، إنها صيغة الموضة البسيطة التي رأيناها تظهر مؤخراً في كل مكان.



هنا نقدم لكِ مجموعة من الأفكار العملية لتنسيق إطلالات مثالية ليوم عمل طويل مختارة من مجموعات عروض أزياء 2023.

ظهرت الكلاسيكية في إطلالات تنضج بالأناقة والبساطة، على سبيل المثال في مجموعات عروض الأزياء قدمت دار Gucci في هذه الحالة، مظهراً مبنياً على معطف ترنش كبير الحجم فوق قميص كلاسيك وبنطلون جينز واسع الساق، مع حزام Marmont الشهير من غوتشي.

أكملت أحذية لوفر وحقيبة الكروس الأنيقة المظهر بشكل مثالي.

يمكنك تطبيق هذه الإطلالة بسهولة من قطع خزانة ملابسك الأساسية بأي موديل أول لون تفضلينه.

إطلالة لعطلة نهاية الأسبوع

نقدم لكِ خزانة ملابس نهاية الأسبوع الجديدة مستوحاة من منصة عرض أزياء Miu Miu لخريف وشتاء 2023، على الرغم من أن البنطلون الليجينز الرمادي هو مركز المظهر، إلا أن بقية القطع في هذا الزي غير الرسمي لا تقاوم.

فوق البنطلون ارتدي معطفاً كبيراً وكنزة من الكشمير وهودي مع حذاء رياضي أنيق من أي ماركة تفضلينها وليكن "نيو بالانس"ل يكمل الإطلالة.

إطلالة مع لمسة مثالية من اللون

استحوذ اللون الأحمر على منصات عروض الأزياء وعندما ظهرت كنزة باللون الأحمر على مدرج توري بورش لخريف وشتاء 2023 خطفت قلوب عشاق الموضة، الآن يمكن أن يكون هذا المظهر العملي وغير الرسمي لكِ.

ارتدي هذه السترة الملونة مع قميص وبنطلون بدلة بطيات مع حذاء كلاسيك بكعب، يمكنك مزج الظلال المحايدة مع اللون الأحمر بشكل أنيق كما في الصورة هنا.

إطلالة خريفية أنيقة

يمكن أن يكون التنقل بين الشتاء إلى الربيع إنجازاً رائعاً لخزانة ملابسك مع أساسيات النمط الانتقالي، كما رأينا في مجموعة Nili Lotan لخريف وشتاء 2023، فإن المعطف الجملي الطويل هو قطعة الملابس الوحيدة التي يجب أن تكون من ضمن أساسيات إطلالتك خلال هذه الأوقات، تحته، يمكنك ارتداء الملابس العملية مثل قميص الساتان الحريري والجينز الضيق.

عندما يتعلق الأمر بالإكسسوارات، فإن القطع الكلاسيكية تجعل المظهر ينتقل من النهار إلى الليل دون أي مشكلة.

إطلالة عملية تناسبك طوال اليوم

ولأننا مهووسون بالموضة، فهناك مشتريات كلاسيكية لا يمكننا مقاومتها أبداً، مثل التنورة الجينز التي قدمتها مجموعة فيكتوريا بيكهام لخريف وشتاء 2023 وعندما يتعلق الأمر بالتنسيق، اجعلي الأمر بسيطاً.

ما عليكِ سوى إضافة كنزة كبيرة الحجم ذات رقبة عالية وحذاء أسود ومجوهرات ذهبية، ستضيف أيضاً الحقيبة الجلدية لمسة غير رسمية إلى المظهر.

إطلالة مثالية للمكتب

جددي مظهر المكتب الرسمي من خلال إقران السترة البليزر مع تنورة ميدي جلدية فاخرة وقميص خفيف الوزن.

يساعد الحزام الجلدي البسيط في وضع لمسة مريحة تحدد الخصر وستضيف الأحذية السوداء عالية الكعب مظهراً أنيقاً لا يقاوم.

إطلالة مستوحاة من الملابس الرجالية

يجب تجربة مظهر Gucci الآخر هذا في هذه اللحظة من الإلهام الرجولي مع سترة بليزر باللون البيج كبيرة الحجم وبنطلون جينز فضفاض.

اختاري أحذية بنية بدون كعب ونظارات شمسية مربعة وحزام GG Blondie المتشابك من العلامة التجارية وستحصلين على مظهر عملي لا يقاوم.

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