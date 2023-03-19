موديلات فساتين أساسية يجب أن تكون في خزانة ملابس كل امرأة

في السنوات الأخيرة، تحولت أزياء النساء 180 درجة، اليوم، ترتدي الفتيات، بدلات رياضية وأغطية للرأس وبنطلونات ضيقة وجينز، حتى في المناسبات المهمة، الملابس والأسلوب المناسب يتحكمان في مستوى معيشتنا لكن ارتداء فستان جميل، غالباً ما يشعرنا بمزيد من الثقة ومع ذلك، هل نحتاج حقاً إلى مجموعة من الفساتين الجديدة كل موسم؟ في الحقيقة لا ولكن يمكنك شراء موديلات خالدة تظل معكِ أطول فترة ممكنة، مع الملابس التي تحتاجينها حقاً في خزانة ملابسك العصرية.

فستان أساسي لإطلالة عملية

للبدء في تجميع خزانة ملابس عالمية، يجب اختيار فستان أساسي، إذا كنتِ ترغبين حقاً في الحصول علي موديل واحد سيكون مناسباً لكِ لفترة طويلة، اختاري من الموديلات التي يمكن تنويعها باستخدام الإكسسوارات والأحذية المناسبة.

لكونه فستاناً عملياً لكل يوم، فإن قصة A-line ستكون مثالية وضيقة من الأعلى وتتسع قليلاً نحو الأسفل، علاوة على ذلك، يبدو هذا النموذج رائعاً ليس فقط على الفتيات النحيلات وصغيرات الحجم ولكن أيضاً على الفتيات ذوات الجسم الكيرفي.

فستان أسود كلاسيك

لم يهدأ الجدل الدائر حول الفستان الأسود الأساسي منذ ما يقرب من مائة عام، لكن هل هو حقاً القطعة الأكثر تنوعاً في خزانة الملابس النسائية؟ في الحقيقة نعم حيث، يكمن جمال الفستان الأسود الكلاسيكي في أنه ليس متحفظاً ولكنه متعدد الاستخدامات وأنثوي ومناسب للمناسبات المختلفة.

يمكنك ارتداؤه في مناسبة عمل أو تزيينه بمجوهرات براقة والذهاب إلى أمسية خاصة، بالإضافة إلى ذلك، يناسب هذا النوع من الفساتين جميع الفتيات، بغض النظر عن نوع جسمك.

بالمناسبة، إذا لم تجذبك الظلال القاتمة، يمكن أن يكون الفستان الأبيض الكلاسيكي بديلاً، يمكن أن يتم ذلك في مجموعة متنوعة من الأساليب، بحيث يمكن لكل امرأة اختيار الأفضل لنوع جسمها ويمكن استكماله بأحذية رياضية بيضاء وسترة من الدنيم أو سترة جلدية، بالإضافة إلى سترة أنيقة وأحذية بكعب عالٍ.

فستان قميص

واحدة من أكثر القطع تنوعاً في خزانة ملابس المرأة العصرية، تم تقديم هذا النموذج لأول مرة بواسطة مصممة الأزياء Coco Chanel، التي حولت قميص الرجال العادي إلى قطعة أنيقة من الملابس النسائية.

يمكن ارتداء هذا الفستان أثناء النهار وفي المساء، من خلال تنسيقه مع إكسسوارات مختلفة، علاوة على ذلك، يمكنك ارتداؤه في العمل.

فستان صن دريس

خيار آخر متعدد الاستخدامات هو فستان الصن دريس والفستان الخفيف بقصة بسيطة أو على شكل حرف A بأكمام قصيرة أو طويلة، قد يكون هذا الطراز اختيارياً ولكن إذا قررتِ شراءه، فسيصبح أحد أكثر القطع العملية في خزانة الملابس.

يمكن ارتداء هذا الفستان، في الصيف بمفرده مع الصنادل المسطحة وفي المساء مع مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة وحذاء بكعب ومع بداية الطقس البارد، يمكن ارتداؤه فوق بلوزة هاي كول أو مع قميص ولجعل عملية الشراء مناسبة لخزائن الملابس الشتوية والصيفية، اختاري موديلات مصنوعة من مواد طبيعية.

فستان سهرة طويل

ستكون هناك حاجة إلى الحصول على فستان سهرة لأي مناسبة رسمية أو حفل زفاف أو احتفال خاص أو حفل مهم، الفساتين الطويلة ليست فقط للفتيات طويلات القامة، فهذه النماذج تبدو رائعة مع أي طول.

يجب أن تنظر الفتيات الصغيرات الحجم أيضاً إلى الفساتين الطويلة ذات الفتحة أو التدرج ويجب أن تنظر النساء صاحبات الجسم الكيرفي إلى خيارات القطع المستقيمة مع محيط الخصر البارز.

فستان كوكتيل

يمكن أن يكون فستان السهرة اختيارياً، في حين أن نسخة الكوكتيل ذات التصميم الأكثر تقييداً ستكون مفيدة في خزانة ملابسك بالتأكيد.

لذلك، فإن وجود خيار مقيد ولكن في نفس الوقت رسمي تماماً ومناسب للسهرات والمناسبات الخاصة مثل حفل كوكتيل أنيق، لن يكون بالتأكيد غير ضروري.

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