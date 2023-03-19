سميرة سعيد بإطلالات متفرّدة تجمع بين الأناقة والعصرية

سميرة سعيد واحدة من النجمات اللاتي يجدن اختيار أزيائهن وتنسيقها بشكل عصري، وتحرص دوما على مواكبة أحدث صيحات الموضة من خلال أزيائها التي تعكس روحها الشبابية المبهجة وحبها للحياة والمرح، فكثيرا ما تطل سميرة سعيد بالألوان المبهجة والتصاميم الشبابية بصيحات معاصرة، وجاء ظهورها الأخير ملفتا بصيحة البدلة النسائية المرصعة.

إطلالة جذابة لسميرة سعيد في برنامج "أنغام"

سميرة سعيد استعرضت احدث إطلالة لها من خلال نشر مجموعة من الصور لجلسة التصوير التي خضعت لها أثناء حلولها ضيفة على برنامج النجمة أنغام، حيث تألقت الفنانة المغربية بلوك عصري بصيحة البدلة النسائية التي تميزت بتصميم ملفت بأسلوب مرصع وجذاب من توقيع Lili Blanc.

أطلت سميرة سعيد بروحها المرحة المفعمة بالشباب مرتدية بدلة باللون الأسود مغطاة بالكامل بحبات الترتر البراقة باللون الأسود كذلك، وتكونت البدلة من بنطلون بأرجل عريضة مزينة بشق جانبي عالي، وجاكيت أنيق بجيوب جانبية وياقة رفيعة، مغلق بشكل جانبي بزرين باللون الأسود، وانتعلت سميرة صندل مفتوح بكعب عالي ونعل سميك مزين برباط كاحل معدني باللون الذهبي، وفضلت سميرة سعيد اعتماد هذا اللوك بأسلوب ناعم بعيد عن المبالغة في التزين بالمجوهرات مع لمسة الماكياج الناعم، أما شعرها فزادها رقة بتسريحة الرفعة الأمامية مع الخصلات المموجة الطويلة التي انسدلت على كتفيها.

إطلالات كلاسيكية خاطفة لسميرة سعيد بصيحة البدلة النسائية

الديفا سميرة سعيد تألقت مؤخرا بستايل البدلة النسائية الكلاسيكي التي فضلها كذلك باللون الأسود الموحد بتنسيق مونوكروم راقي، صممت بدلتها ببنطلون مستقيم الأرجل مزين عند الأطراف السفلية بسحاب جانبي، أما الجاكيت فجاء تصميمه بسيطا بجيوب جانبية وخط أزرار في المنتصف مع ياقة عميقة أبرزت التوب الضيق باللون الأسود، واكملت الديفا هذا اللوك بحذاء اللوفر بكعب مربع عريض من الجلد الأسود، كما حملت حقيبة جلدية سوداء وتركت شعرها المموج منسدلا.

سميرة سعيد تألقت كذلك بصيحة البدلة النسائية ذات التصميم الكلاسيكي الأنيق أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية، وأطلت الفنانة المغربية الشهيرة حينها ببدلة باللون الأبيض الموحد، تكونت من بنطلون بأرجل واسعة وجاكيت ناعم بخط أزرار مزدوج وجيوب سفلية عريضة، ارتدته مغلقا دون الحاجة لارتداء توب، واكتملت أناقة اللوك بحذاء مدبب بكعب عالي ذو تصميم أنيق برباط خلفي من الجلد الأسود يمتد لغاية مقدمة الحذاء، وتزينت سميرة مع تلك الإطلالة بمجوهرات ماسية رقيقة من Nsouli Jewellery.

وفي ظهور آخر أطلت ببدلة كلاسيكية باللون الأسود مصممة ببنطلون عالي الخصر مع جاكيت بياقة حريرية نسقته مع قميص باللون الأبيض مع لمسة ذكورية ملفتة على شكل ربطة عنق باللون الأسود معقودة ببروش معدني، واعتمدت مع اطلالتها تسريحة الشعر الويفي.

وشاهدنا سميرة سعيد متألقة كذلك بصيحة البدلة الشورت العصرية التي تألقت بها في جلسة تصوير ترويجية لأغنيتها "الساعة اتنين بالليل"، خطفت خلالها الأنظار بطلتها الشبابية وارتدت بدلة من توقيع Toufik Al Hassan مكونة من شورت بخصر عالي محدد بحزام مع ابزيم معدني فضي، ارتدت معه توب ضيق مع جاكيت غير تقليدي بنفس اللون الأبيض مصمم بأكمام طويلة مزينة بشراشيب طويلة، وازداد اللوك شبابية ومرحا بقبعة الكاوبوي التي اعتمدتها مع تسريحة الشعر المموج وبوت جلدي مزين بسحاب مائل مع مقدمة مدببة وكعب معدني عالي باللون الأبيض كذلك.

اختيارات جذابة لسميرة سعيد بستايل الجمبسوت

سميرة سعيد بدت متوهجة مؤخرا بجمبسوت أبيض أنيق مصمم بأرجل عريضة مع كورسيه مرصع بالباييت الفضي اللامع مع ياقة القلب ، وتميز التصميم بستايل الرداء العلوي الذي يتميز بأكمام طويلة مع قصة طويلة فضفافة مفتوحة من الأمام كما زين بحزام فضي مرصع، وانتعلت سميرة مع اطلالتها صندل جلدي عالي الكعب مزين بشرائط متداخلة بلون نيود وفضلت عدم ارتداء عقد مكتفية بأقراط وخاتم مع تسريحة الشعر الويفي.

الديفا سميرة سعيد أطلت على جمهورها بلوك كاجوال يجمع الأناقة والعصرية بتصميم مميز من Gucci، حيث تألقت الفنانة المغربية بجمبسوت باللون الموف الجذاب محدد على أطراف الياقة بالأكمام بشريط اسود، وتميز بتصميم كاجوال وغير تقليدي بياقة دائرية ضيقة وأكمام متوسطة الطول وفضفاضة، أما الجزء السفلي فصمم على شكل بنطلون بأرجل واسعة تضيق عند الكاحل، كما برزت رشاقة الديفا بحزام من القماش الأسود الرفيع الذي يلف خصرها الممشوق بأسلوب مزدوج ينتهي بعقدة جانبية، سميرة سعيد نسقت مع هذا اللوك الشبابي المميز صندل مفتوح بنعل عريض وكعب عالي وعريض مع شريط أمامي عريض، واكتملت أناقة الديفا للمجوهرات ماسية رقيقة وتسريحة الشعر الويفي المنسدل بأيادي مصفف الشعر جورج المندلق.

وفي ظهور إعلامي أبهرت سميرة سعيد عشاقها بأناقتها المعتاد بستايل الجمبسوت الذي فصلته باللون الأسود الموحد بتصميم الأرجل المستقيمة المصمم بطبقات من الدونتيل الشفاف مع لمسة الشراشيب الحريرية المتدلية، كما صمم بأكمام طويلة شفافة من الدونتيل منسدلة عند الأكتاف مع ياقة دائرية من الدونتيل كذلك، وزينت منطقة الصدر والخصر باجزاء من التل على شكل كشكش ناعم، وانتعلت سميرة صندل أسود بالكعب العالي مع تسريحة الشعر التي تفضلها بالرفعة الأمامية.

ستايلات شبابية معاصرة تألقت بها سميرة سعيد

كما أبهرت سميرة سعيد جمهورها مؤخرا بجلسة تصوير عكست بهجتها وروحها النابضة بالحياة، حيث استعرضت إطلالتها المكونة من كورسيه أسود عاري الأكتاف نسقته مع بنطلون بنفس اللون واضفت لمسة من العصرية والتوهج لهذا اللوك بأكسسوار ذهبي على شكل سلاسل معدنية على شكل رداء علوي يزين عنقها وينسدل على كتفيها، ويمتد لمنطقة الخصر على شكل سلاسل متدلية بأسلوب خاطف، وتزينت مع هذا اللوك المميز بتسريحة الشعر المرفوع نصفيا للأعلى بينما تركت أطرافه منسدلة بأسلوب مالس زادها حيوية وشبابا.

واستقبل عامها الجديد بلوك عصري بصيحة الدنيم باللون الأزرق الفاتح مع الكورسيه الحريري باللون الأسود تميز بتصميم جذاب مزين بسلاسل فضية متدلية ويتوسطه خط من الأزرار الفضية ذات تصميم غير مألوف، واكملت اللوك بشعر منسدل وحذاء عالي الكعب.

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