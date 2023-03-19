قائمة مشتريات رمضان 2023.. أساسيات ضرورية في الشهر الكريم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم، وكل ما يشغل تفكير ربات البيوت حاليا، هو تحضير قائمة مشتريات شهر رمضان 2023، حتى تكفي عزومات الـ30 يوما، ومن الاستفادة من خبرات الشيفات منهم الشيف هاله فهمي في برنامج «على قد الايد»، يمكنك تجهيز القائمة بما يكفي بيتك، واستخدام البدائل للأكلات التي لا يتوافر معكِ ثمنها، كما يمكنك تقسيم صدور الدجاج في القائمة لأكثر من وجبة تكفي أيام مختلفة.

قائمة مشتريات رمضان 2023

لا تتطلب قائمة مشتريات رمضان 2023 جهدا كبيرا، إذ يمكنك تسجيل أهم المنتجات الغذائية، التي تحتاجينها سواء لإعداد الوجبات الرئيسية والحلويات وكذلك المخبوزات، والبداية بالحبوب والياميش كالآتي:

تبدأ القائمة دائما بياميش رمضان:

- بلح.

- قمر الدين.

- جوز هند.

- زبيب.

- مشمشية.

- قراصية.

- المكسرات حسب الحاجة.

قائمة مشروبات الإفطار:

لا تنسي خلال تجهيز قائمة مشتريات رمضان2023، شراء المشروبات المهمة، والتي تساعدك في العزومات، إذا كانت حالتك المادية تسمح ومنها:

- كركديه.

- تمر هندي.

- خروب.

- سوبيا.

- بودر عصير كوكتيل.

قائمة اللحوم الشهرية:

- دجاج كامل.

- لحم أحمر.

- فراخ بانية.

- لحم مفروم.

- سجق بلدي.

- كبدة بلدي.

قائمة التوابل

- 7 بهارات.

- قرفة.

- توابل دجاج.

- فلفل أسود.

- كركم.

- كاري.

- ملح.

الخضروات الرئيسية

- بصل.

- ثوم.

- بطاطس.

- طماطم.

- بصل.

- فصوليا خضراء.

- فلفل رومي وحار.

- ليمون.

- ملوخية خضراء.

- قلقاس.

قائمة البقوليات

- أرز.

- شعرية.

- لسان عصفور.

- مكرونة أنواع مختلفة.

- فول بلدي للتدميس.

- عدس.

- فاصوليا بيضا.

أطعمة متنوعة

- سكر.

- فانيليا و بيكيج بورد.

- دقيق.

- مكعبات مرق.

- علب صلصة طماطم.

- لبن حليب.

- زيت.

- خل أبيض.

- زبدة أو سمن.

قائمة وجبات للسحور

تأتي وجبات السحور في النهاية لكنها أهم وجبات قائمة مشتريات رمضان 2023، لذلك احرصي على شراء التالي:

- عيش بلدي وشامي.

- زبادي.

- جبن على حسب الرغبة.

- طبق بيض.

- مربى.

- قشطة.