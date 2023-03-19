أشياء لا غنى عنها في حقيبتك أثناء العمرة؟.. نصائح من صاحبات تجارب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الذهاب لأداء العمرة أو فريضة الحج، من أكثر الأمنيات التي تدعي بها النساء خلال صلواتهن، وخلال أيام قليلة يهل علينا شهر رمضان، ويبدأ موسم زيارة الحرم المكي من أجل عمرة شهر رمضان، وتجد العديد من السيدات صعوبة في تحديد محتويات الحقيبة الخاصة، وكيفية الاستعداد لأجواء السفر إلى أداء العمرة.

ولأن كثيرا من النساء يشعرن بالحيرة تجاه الأشياء الأساسية التي يفضل إحضارها معهن في الحقيبة، تواصلت «هن»، مع مجموعة من السيدات اللاتي خضن تجربة أداء العمرة، ليكشفن عن أفضل الطرق لتنظيم حقيبة السفر، ومنهن سمر محمد، شيماء عبد الهادي، إنصاف عبد العظيم، وفيما يلي أبرز النصائح المتبعة في تنظيم حقيبة العمرة على النحو التالي:

نصائح للاستعداد لأداء مناسك العمرة أو الحج

- يجب في البداية استحضار النية لأداء العمرة حبا في الله، وليس فقط من أجل السفر وركوب الطائرة، كما أن الحقيبة يجب أن تحتوي على الأشياء المهمة فقط.

- ضرورة الحصول على استشارة طبية من طبيبة النساء، بشأن الأدوية التي تعمل على تأخير الدورة الشهرية، ويفضل عدم الاعتماد على المعلومات من خلال الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي.

- اصطحاب أدوية خاصة بنزلات البرد، لاحتمال الإصابة به بسبب برودة الجو ووجود التكييفات في كل مكان.

ما الذي ينصح بوضعه في حقيبة السفر لأداء العمرة؟

- يفضل إحضارعباءة بيضاء لليوم الأول لأداء مناسك العمرة، كونه يحسن من الحالة النفسية لها، وعباءتين أو 3 باللون الأسود، لأنها لن تحتاج إلى غسلها أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

- أخذ عددا من السراويل القطنية، التي ستحتاج إلى ارتداءها أسفل العباءة، لتسهل عملية السير لأداء المناسك بسهولة، كما ينصح بوضع شراب رجالى مبطن، وشتوي ثقيل في الحقيبة الخاصة بها، ليساعدها أثناء الطواف، ويحمي قدميها من الشعور بالألم بسبب برودة الرخام في المسجد.

- وضع الـ«مقص» في الحقيبة من الأشياء الضرورية، للتحلل من أداء العمرة، مع أخذ حذاء خفيف، لتتمكن من السير بشكل يسير أثناء تواجدها في الحرم المكي، أو خارجه.

- يستحن اصطحاب الأدوية الخاصة بالالتهابات، إذ قد تصاب القدم أو العضلات ببعض التشنجات بسبب السير لمسافات طويلة، أو خلال أداء المناسك.

نصائح يفضل اتبعاها أثناء تواجدك في الحرم

- إذا كنتي من محبي القهوة، يفضل أن تأخذي «مج حراري» معكِ يوجد فيه مشروبك المفضل.

- عدم أخذ الكثير من الأطعمة، خاصة إذا كان الفندق سيوفر الوجبات خلال اليوم.

- الاستغناء عن شراء خط سعودي إذا كان الفندق يوجد به شبكة «واي فاي»، توفيرا للمال.

- يفضل عدم المزاحمة أو التعليق على الأشخاص المسؤولة عن تنظيم المصلين.

- ضرورة التأكد من الشركة التي حجزتِ معها الطيران، من خلال تطبيق «نسك لزيارة الروضة الشريفة».

- إذا سافرتِ بمفردك، ضرورة الحجز قبلها بأسبوع من التطبيق السابق.

- احفظي رقم الباب الأقرب لكِ لسهولة الدخول والخروج، خاصة الأقرب للروضة الشريفة، للدعاء لنفسكِ وللأحبة والأصدقاء، خاصة إذا كان أحد ثيابكِ منهن.