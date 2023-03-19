ما هو مرض نجل محمد ثروت المتسبب في سفره إلى ألمانيا؟.. التفاصيل الكاملة

القاهرة - سمر حسين - صحة

شجاعة في مواجهة المرض تابعها الجمهور من خلال منشورات أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، ففي حالة من الأسى والحزن، أعلن إصابته بمرض مناعي في الجسم خطير، إذ أجرى الفحوصات التي بينت إصابته بمرض نادر في الجهاز العصبي، وهو «متلازمة الميلر فيشر»، التي تهاجم الجسد وتمنعه من الحركة التامة، ويهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب المحيطية.

مرض نجل محمد ثروت السبب في سفره لألمانيا

ومن جانبه، قال محمد عز أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية لـ«الوطن»، إنّ متلازمة ميلر فيشر هي مرض يصيب الجهاز العصبي والمناعي، ويسبب الأعراض المرتبطة بالعضلات الحركية، كما تحدث خللا في الجهاز المناعي يؤدي إلى مهاجمة خلايا الجسم الصحية، ولكن التدخل في الوقت المناسب يحد من آثار الأجسام المضادة المرضية والالتهابات، التي تسبب أضرارًا للجهاز العصبي، وتحدث عن الأعراض والعلاج.

أعراض متلازمة ميلر فيشر المصاب بها نجل محمد ثروت

- فقدان التوازن.

- تنميل الأطراف.

- الفقدان التدريجي للإحساس بالأوتار.

- الشعور بتنميل الركبتين والكاحلين.

- وجود تقلبات وضعف عام في العضلات.

- انخفاض غير طبيعي في قوة العضلات في مناطق الجسم المختلفة.

مراحل علاج مرض نجل محمد ثروت

هناك عدة علاجات يمكنها تخفيف الأعراض وتقصير مدة المرض، من خلال مراحل، وهي كالتالي:

- تطبيق العلاج المبكر قد لا يفقده الحركة تمامًا، وتكون الأضرار التي تلحق بالجهاز العصبي أقل.

- الحصول على مساعدة بدنية للتعافي، تتضمن تحريك الذراعين والساقين، حتى يساعد ذلك في الحفاظ على مرونة العضلات وقوتها.

- معالجة الأعراض المصاحبة للمتلازمة لمنع تفاقمها.

- علاجات نقص المناعة الأولية، مما يعزز الوقاية من العدوى بالجهاز المناعي.

- معالجة السبب الكامن لمشكلة المناعة.

- العلاج الطبيعي في التغلب على الإرهاق، واستعادة القوة والحركة.

- تمنح الأجهزة المساندة، كالكراسي المتحركة والدعامات، القدرة على التنقل ومهارات الرعاية الذاتية.

ووفقًا لموقع «مايو كلينك» الطبي، فإن مرحلة التعافي، عادةً ما تستغرق مدة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرًا، ولكنها قد تطول لدى البعض حتى تصل إلى ثلاث سنوات.

سفر أحمد ثروت إلى ألمانيا للعلاج

وفي اليوم السابع والعشرين لمرضه أي يوم 8 مارس، سافر أحمد ثروت إلى ألمانيا، ليخضع لمجموعة من التحاليل والفحوصات بسحب عينة مياه من المخ، لتحديد بروتوكول علاج نجل الفنان محمد ثروت، ونشر صورة لسريره في المستشفى، وعلق عليها «هناك قوة خارقة تُسمى اليقين بالله، بها نتخطى أزماتنا، ونتحمل وندعو ونستمر في الدعاء حتى لو كانت كل الأبواب مغلقة والظروف ليست ميسرة، وكل الأسباب توحي بعكس ما نتمنى، لكننا على يقين أن الله سيُصلح كل شيء في الوقت المناسب، ولأننا نؤمن بالله وبحكمته وتدبيره، فاللهم اجعلنا ممَّن يؤمنون بقدرتك، ويسلّمون لحكمتك، ويطمئنون بجوارك».

تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

ونشر قبل عدة ساعات صورة له مع والده الفنان محمد ثروت، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معقبًا، «الصورة دي قبل ما اتنقل لمستشفى أخرى في ألمانيا، وأتمنى يومها أخلف أكون أب زيك أو حتى شبهك في أي حاجة بتعملها من قلبك مع كل إللي حواليك، فعلًا العمر ما زادك إلا عظمة، بحبك وربنا يحفظك ليا على التعب اللي تعبته معايا ويطول عمرك ونفضل في ظهر بعض كتف في كتف»، ليطمئن جمهوره قائلا «كلها فترة إن شاء الله وأجي اقف جنبك يا أستاذ».