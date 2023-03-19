هل تستمر الكتل الهوائية الباردة لأول يوم رمضان؟.. تعرف على حالة الطقس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من التأهب تنتاب الكثير من الأشخاص لاستقبال شهر رمضان الكريم، ليس فقط الاهتمام بالبحث عن أماكن مختلفة لتناول الإفطار والسحور أو تحضير جدول أكلات 30 يوما أو شراء الملابس الملائمة للشهر الفضيل، ولكن الاهتمام أيضًا بمعرفة درجات الحرارة وأحوال الطقس مع الصيام، خاصة أن البلاد تتعرض لتباين في درجات الحرارة والطقس بين الحين والآخر.

حالة الطقس أول أيام رمضان

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في أول أيام رمضان، إذ يسود طقس بارد مائل للبرودة إلى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء، كما تنشط تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

هل تستمر الكتل الهوائية بطقس أول يوم رمضان؟

وتعرضت البلاد خلال الساعات الماضية للكتل الهوائية، إذ تكاثرت السحب في السماء، متسببا في حجب جزء من أشعة الشمس، ويخشى العديد من الأشخاص استمرار الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر الأحمر، والمتسببة في انخفاض درجات الحرارة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن» أنّ الأمر لا يستمر سوى 3 أيام فقط، إذ أنها بدأت من اليوم، ولمدة 72 ساعة فقط، على أغلب محافظات القاهرة.

تعرف على سُبل الوقاية في طقس أول يوم رمضان؟

وتخشى العديد من الأمهات إصابة أطفالهن خلال هذه الأيام بنزلات البرد، بسبب تباين الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، ما يدفعهن إلى البحث عن طرق للوقاية من الإصابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، قدمت نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حفاظا على الصحة والحماية من الأمراض المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

- ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة التي تساعد على التدفئة، للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- تناول الأطعمة الصحية على طاولة الإفطار بعد ساعات الصيام.

- تناول المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة وتحافظ على الصحة.

- تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والشوكولاتة الساخنة.

- ارتداء الكمامات الواقية واستخدام البخاخات والمعقمات عند الخروج لكبار السن والأطفالن وأصحاب المناعة الضعيفة.