الامارات | إيقاف طَيارَيْن هنديين عن العمل بعد تناولهما القهوة والمعجنات..في قمرة القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة طيران هندية إيقاف طيارَين عن العمل بسبب تناولهما القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة.

وأوضحت شركة «سبايس جيت» للطيران منخفض التكلفة، في قرارها، أن الطيارين الهنديين تناولا القهوة والمعجنات داخل قمرة القيادة خلال استراحة لتناول وجبة خفيفة، مؤكدةً أن تصرفهما كان من الممكن أن يشكِّل كارثة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة تُظهر لحظات تناول الطيارين الموقوفين القهوة والمعجنات دون إظهار وجهيهما.

وأثار منظر كأسي القهوة المكشوفين جدلاً واسعاً، وهو الأمر الذي عدَّته الشركة مقلقاً للغاية في حال لو انسكبت القهوة الساخنة بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة.

وكشف متحدث باسم الشركة حسب موقع «سبوتنيك» الإخباري أن كلا الطيارين تم استبعادهما من قائمة الطيارين، مشيراً إلى أنهما في انتظار التحقيق.

وأكد أن «سبايس جيت» لديها سياسة صارمة بشأن استهلاك الطعام داخل قمرة القيادة يلتزم بها جميع طاقم الرحلة.

وأضاف: «سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق».

وفي حديث لـ"سي ان ان" وصف شاكتي لومبا، الطيار المتقاعد والرئيس السابق للعمليات لشركة الخطوط الهندية IndiGo، ما فعله الطياران بأنه «كان سلوكاً لا يمكن تفسيره بالمرة».

ولفت لومبا إلى أن جميع الطيارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل في قمرة القيادة، موضحاً أن معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أي أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية.

وأشار إلى أنه يوجد أسفل وحدة التحكم مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التي تعتبر حيوية للتحكم في الطائرة، مبيناً أنه قد يؤدي انسكاب المشروبات الساخنة عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام.