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أشكال مميزة لفوانيس من كراتين البيض في رمضان 2023

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سهيلة أشرف تبتكر فوانيس من كراتين البيض

باقتراب شهر رمضان المبارك، يبدأ الجميع التوجه لشراء الزينة والفوانيس بأشكالها المختلفة، ومنهم من يتجه إلى عمل فوانيس خاصة به من أدوات وخامات مختلفة وبسيطة، وهو ما فكرت فيه «سهيلة أشرف»، فتاة محافظة سوهاج، ذات الـ19 عامًا، التي صنعت فوانيس من كراتين البيض، لحبها للأعمال الفنية اليدوية والرسم منذ الصغر وللاحتفال بشهر رمضان على طريقتها الخاصة.

فوانيس من كراتين البيض

«فكرت في صناعة الفوانيس من كراتين البيض قبل بدء شهر رمضان المبارك، للقيام بفكرة مختلفة في صناعة الفوانيس، لأن شهر رمضان محبب إلى قلبي، وأحب أن أبدأه بعمل أشياء مختلفة، والفوانيس تجعلني سعيدة، ففكرت لماذا لم أستغل شيء في المنزل لأصنع منه فوانيسي الخاصة»، حسب سهيلة أشرف، صانعة الفوانيس من كراتين البيض.

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فانوس من الكراتين

«كراتين بيض، مقص، صمغ، غطيان بلاستيكية، فوم»، بهذه الأدوات البسيطة التي استخدمتها «سهيلة»، صممت فوانيس عديدة، مختلفة الأحجام والأشكال، لتحتفل بها في شهر رمضان المبارك، إذ عبرت، «بحب الأعمال الفنية والرسم هوايتي منذ الصغر، وجبت كراتين البيض والمقص والقلم وغطى الزجاجات والصمغ والفوم لتزيين الفوانيس».

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طريقة عمل الفوانيس

استكملت «سهيلة» حديثها، عن طريقة عمل الفوانيس من كراتين البيض، وهو شكل جديد ومختلف صنعته، «بنقص الكراتين كلها، والجزء المدور من الكرتونة بنقسمه لاتنين، بعد كده إللي قصيناهم بنلزقهم بطبقتين فوق بعض، ونلصق الفوم حول الفانوس من كل الجوانب لتزيينه، ثم نقص الغطاء البلاستيك ونلزقه لعمل يد الفانوس، وبهذه الطريقة ممكن عمل 15 فانوس من كرتونة البيض الواحدة».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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