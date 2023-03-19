13 نصيحة لمرضى الحساسية أثناء الصيام في شهر رمضان.. تجنبوا البهارات

القاهرة - سمر حسين - صحة

صعوبة شديدة يواجهها مرضى الحساسية أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك خاصة في حالة الإصابة بنوبات متكررة خلال فترة الصيام، الأمر الذي يمنعهم من تناول العلاج لتجنب هذة الأزمة الصحية ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها للحفاظ على صحتهم.

نصائح لمرضى الحساسية خلال شهر رمضان

قال الدكتور «مجدي بدران» عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«هن» إنه يجب على مرضى الحساسية خلال شهر رمضان الحصول على التغذية الجيدة وأيضا تناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها مصادر طبيعية للفيتامينات والمواد الطبيعية المضادة للأكسدة والحد من البهارات والأطعمة الحريفة.

يمكن تناول البخاخات الخاصة بمرضى الحساسية لأنها لا تفطر وتجنب التدخين ومسببات الحساسية ومهيجات الجهاز التنفسي كالعطور والبخور ومعطرات الجو والبعد عن الوجبات الدسمة التي تؤدي إلى عسر الهضم وانتفاخ البطن والضغط على الرئتين.

وفيما يخص وجبة السحور، أشار استشاري المناعة إلى أنه يجب الحرص علي تناول البقوليات مثل الفول، حيث توفر البروتين والحديد فهي بطيئة الهضم مما يكسب الإحساس بالشبع ويوفر الجلوكوز في النصف الثاني من ساعات الصيام ويضاف لها السلطة الطازجة الخضراء خاصة مع الخيار والزبادي أو الألبان لتقي من الإحساس بالعطش مع تجنب المقليات والدسم والمخللات والمياه الغازية والمثلجات.

مرضى الحساسية

يجب على مرضى الحساسية اتباع أيضا تلك النصائح خلال شهر رمضان ومنها:

- تجنب الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية.

- استخدام كمامات معقمة حال التواجد في أماكن مزدحمة.

- عند العودة للمنزل يفضل غسل الأنف والعين والوجه والرأس جيداً.

- عدم وضع ملابس الخروج في غرفة النوم.

- التخلص من الأتربة في المنازل أو أماكن العمل أو السيارات بالشفط والمسح أفضل من الكنس بالمكانس العادية.

- مسح الأسطح بقطع قماش قطني مبللة بالماء، وتغطية أجهزة التكييف وصيانتها، مع إحكام غلق النوافذ والأبواب.

- البعد عن تدخين التبغ.

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

- البعد عن الوجبات الدسمة.

- تناول البقوليات.

- تجنب المقليات والبهارات.

- تجنب المياه الغازية.

- تجنب مهيجات الجهاز التنفسي.