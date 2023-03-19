أفكار لمكياج مناسب للمبتدئات.. منها ظلال عيون بألوان طبيعية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يهدف المكياج إلى تجميل الإطلالة وجعلها أكثر جاذبية، لذا يجب أن تحرصي على تنسيق الألوان واختيار الأسلوب المناسب لك، لأن معظم الاختيارات تختلف عندما يتعلق الأمر بـ مكياج المبتدئين سواء من المراهقات أو الكبار، وبشكل عام يختلف مكياج المراهقات عن مكياج السيدات الكبار أيضًا، لذلك احرصي على تطبيق ما يناسب عمرك ويظهر ملامحك البسيطة التي تعكس جمالك الخاص، وفقاً لموقع «latimes»البريطاني.

أفكار تطبيق مكياج ناعم للمراهقات والمبتدئات

كريم الأساس أو الفاونديشن، ليس الاختيار الأفضل بالنسبة إلى بشرة المراهقات أو المبتدئين، ذلك لأن تركيبته تكون قاسية على البشرة، كما أن الهدف من استخدامه هو تغطية الشوائب التي نادراً ما توجد على بشرة الشابات الصغار، لذلك من الأفضل اختيار تركيبة أنعم، لطيفة على البشرة وتمنحها لوناً جذاباً ومتجانساً، يمكنك أن تجديها في مجموعات كريمات الترطيب الملوّنة أو مجموعات الـBB Cream التي قدّمتها معظم العلامات التجارية والتي تناسب بشرة المراهقات بامتياز.

الكونسيلر

إذا كنتِ مراهقة أو مبتدئة يمكنك استخدام الكونسيلر لتغطية آثار حب الشباب التي غالباً ما تبرز على بشرة الفتيات في سن المراهقة، لذلك اختاري كونسيلر بتركيبة خفيفة وناعمة، يساهم في إخفاء آثار الشوائب بطريقة طبيعية.

استخدام البلاشر الكريمي

حتى تظهري بإطلالة مشرقة، يمكنك اختيار بلاشر كريمي ناعم، حتى يسهل مده على بشرتك وتمنحك توهج مميز مع الحفاظ على لمساتها الشابة والبريئة.

ظلال عيون بألوان طبيعية

تعتبر لوحة ظلال العيون المحايدة ضرورية في حقيبة كل فتاة مراهقة لإضافة مظهر جذاب على مكياج عينيها، لذلك اختاري ألواناً بدرجات زاهية من البيج والزهري والزهري الخشبي، ذلك لتحافظي على ملامحك البريئة والجذابة.

استبدلي الايلاينر بالكحل الأسود

بدلا من الايلاينر استخدمي قلم كحل أسود، ذلك لأن الايلاينر يزيد من حدّة مكياج عينيك، يمكنك استخدام قلم داخل العين أو بإمكانك أن ترسمي جناحين قصيرين عند طرفي عينيك.