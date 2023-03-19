5 عصائر مفيدة للحوامل في شهر رمضان.. تمنح الطاقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات الحوامل عن نظام غذائي مثالي في شهر رمضان المبارك من أجل الحفاظ على صحتهن وصحة الجنين خاصة أن الحامل تصاب بالجفاف بسرعة أكبر وتنخفض مستويات طاقتها أثناء الصيام ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل المشروبات الصحية التي ينصح بتناولها وفقا موقع « parenting».

عصير الأفوكادو

يعد عصير الأفوكادو من المشروبات التي تساعد على بناء جلد وأنسجة دماغ الطفل ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وأيضا الحفاظ على مرونة عضلات المفاصل كما أنه يساعد في تقلصات الساق ومشاكل المعدة.

عصير التفاح

يعد عصير التفاح من المشروبات المفيدة للسيدات الحوامل لذلك يُنصح بتناوله، لأنه يساعد في التغلب على اضطرابات النوم أثناء الحمل ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومنع فقر الدم أثناء الحمل.

عصير الشمندر

يحتوي عصير الشمندر على ما يكفي من فيتامين «أ»، الذي يساعد على رفع مستوى طاقة الأم الحامل، كما يحتوي على نسبة عالية من الحديد و يمنع فقر الدم أثناء الحمل.

عصير الفراولة

الفراولة من الفواكه الغنية بفيتامين سي وتساعد على التحكم في ضغط الدم وتعزيز المناعة وتعد أيضا من الفواكه المفيدة في نمو دماغ الطفل والجهاز العصبي لأنها غنية بحمض الفوليك، والسكر الطبيعي الذي يحفز النشاط الذهني والذاكرة للمرأة الحامل.

عصير الرمان

عصير الرمان من العصائر المفيدة للحامل أيضا عصير الرمان، وذلك لأنه يحتوي على كميات عالية من الألياف وفيتامين ج وفيتامين ك، وهذا يساعد على منع الإمساك وهو أمر شائع أثناء الحمل، كما يسمح لجسم الحامل بامتصاص المزيد من الحديد، ويحافظ على رطوبة الحامل، ويساعد في النمو العقلي للطفل.