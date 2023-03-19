نصائح لتنظيم مذاكرة أبنائك في شهر رمضان.. اعرفي الأوقات الذهبية

القاهرة - سمر حسين - ماما

يأتي شهر رمضان 2023 بالتزامن مع الدراسة، وتفكر الأمهات في كيفية تنظيم الوقت لأبنائهم ومذاكرة دروسهم في وقت قصير، إذ يعتمد الكثير من الأبناء على المذاكرة ليلًا بسبب إرهابهم خلال ساعات النهار في الصيام والمدارس، لذلك قدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بتقديم نصائح للأمهات لتنظيم الوقت والمذاكرة مع أبنائهم خلال شهر رمضان التي تضمنت تركيز الأبناء بالابتعاد عن التليفزيون أثناء المذاكرة، وذلك خلال حديثها لـ «هن».

تأثير شهر رمضان على الطلاب

تعاني الأمهات في شهر رمضان من ضيق الوقت الذي يذاكر فيه الأبناء، إذ إن أغلب الأبناء مجرد ما ينتهون من المدرسة في ساعات النهار يتأثرون بالصيام ويقضون أغلب اليوم في النوم، كما أن أوقات المذاكرة تختلف من طالب لآخر فهناك من يجد أن التركيز والنشاط قبل الإفطار يكون عاليا وهناك من يرى العكس وأن بعد الإفطار هو الوقت المناسب للمذاكرة لذا يجب انتقاء الوقت الذي يكون العقل فيه في قمة نشاطه وتركيزه.

نصائح للمذاكرة خلال شهر رمضان

تصعب المذاكرة في شهر رمضان خلال ساعات النهار، وكذلك بعد الإفطار، لذا يجب أن تجرب الأمهات الوقت المناسب لابنائها حتى يلتزموا به:«يجب تجنب المذاكرة بعد الإفطار مباشرةً، ذلك لأن الشعور بالخمول يزداد في هذا الوقت، يمكن نصيحة الأبناء بالمذاكرة من خلال مشاهدة فيديوهات للشرح أو باستخدام الخرائط الذهنية، كما يمكن مكافأة الأبناء على الالتزام بالمهام المطلوبة منهم والسماح لهم بمشاهدة التليفزيون هذه المكافأة يمكن أن تشجعهم دوما على الالتزام في المذاكرة ليحصل عليها ويجب الامتناع تمامًا عن المذاكرة اثناء متابعة التليفزيون لأن المخ لا يستطيع التركيز في العملين معًا ويعتبر ذلك مضيعة للوقت والمجهود».