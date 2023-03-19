أخطاء تسبب العطش في شهر رمضان.. إليك نصائح تجنبها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يخشى الكثيرون الإحساس بالعطش في نهار رمضان، ولا يعرفون كيفية التغلب على هذا الإحساس، ولذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أخطاء تسبب العطش في نهار رمضان، لتجنبها باتباع النصائح، وذلك بحسب حديث رامي رمزي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، عن أسباب العطش في رمضان وكيفية التغلب عليه.

أسباب العطش في رمضان

قال «رمزي»، عن أسباب العطش في رمضان إنها انخفاض تركيز المياه في جميع أنسجة وخلايا الجسم، ودخول الجسم في حالة جفاف حسب قلة النشاط اليومي، أما العادات الغذائية الخاطئة تتمثل في الآتي:

- تناول كميات كبيرة من الماء على وجبة الإفطار والسحور فقط، وإهمال الفترة من الفطار للسحور.

- الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات التي تعتبر مدرات البول.

- عدم تضمن وجبة السحور لعنصر الفيتامين والبوتاسيوم الذي يحافظ على ترطيب الجسم، ويقلل الإحساس بالعطش.

نصائح لتجنب العطش في رمضان

وأكد «رمزي»، أن لتجنب العطش في شهر رمضان يتم من خلال الآتي:

- توزيع كمية المياه التي يجب حصول الجسم عليها يوميًا على مدار الفترة الزمنية من وقت الإفطار وحتى السحور.

- عدم الإفراط في شرب المياه وقت السحور، إذ إن ذلك يتسبب في نتيجة عكسية.

- الإكثار من شرب الماء يجعل تركيز الماء في الجسم يزيد عن حاجته فيحاول الجسم التخلص منه سريعًا عن طريق التبول.

- يجب الوصول لحالة التوازن الطبيعية، من خلال شرب كمية معتدلة من الماء وبالتالي نفقد ترطيب الجسم سريعًا، وندخل في حالة العطش من بداية اليوم.

- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على السحور، مثل الموز والخضروات الورقية والطماطم والفلفل الألوان وكذلك التمر والفواكه المجفف.

- تجنب الأطعمة المالحة والمسبكة والمخللات في السحور.

- ما يجب اتباعه عند شرب الماء هو قاعدة السعرات الحرارية، فمثلًا إذا كان يحتاج الجسم إلى 1500 سعر حراري يلزمه لتر ونصف ماء، فكل سعر حراري يوازيه 1 مللي من الماء، وأيضًا تٌحسب على حسب النشاط الرياضي للجسم.

- توزيع النشاط اليومي وتنظيم المهام اليومية بشكل معتدل حتى لا تفقد طاقتك وترطيب جسمك في بداية اليوم.