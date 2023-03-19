الامارات | كيف تجهّز ديكور منزلك لرمضان 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكّل هذا الشهر الفضيل الفترة الأمثل لاسترجاع العادات والتقاليد وإعادة إحيائها في الكثير من المنازل في أنحاء المنطقة. كما يوفر فرصة مثالية لقضاء أطيب الأوقات في المنزل مع الأحباء والأصدقاء. اغمر منزلك بنفحات رمضانية مميزة تعكس روح الشهر الفضيل. وابتكر إضاءة مميزةً لتهيئة أجواء ملؤها الدفء والألفة، أو جدّد المجلس في الداخل أو الخارج أو أضفِ لمساتٍ رائعةً من وحي فنّ الأرابيسك على التصميم الداخلي أو زيّن المائدة بأسلوب فريد. وتقدم شركة سيدار العالمية في السطور التالية مجموعةً من أبرز نصائح لتجهيزات الديكور لرمضان 2023.

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