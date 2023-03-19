الامارات | مطعم «نينيڤ» يكشف عن عروضه الخاصة بشهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مطعم «نينيڤ»، الحائز جوائز مرموقة، والتابع لمجموعة «ريكاس للضيافة»، عن تجاربه الجديدة الخاصة بشهر رمضان الكريم، ويدعو ضيوفه في دبي إلى قضاء أجمل الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء وزملاء العمل وسط أجوائه الفاخرة والمميّزة. ويتميز المطعم بسُمعة مرموقة منذ أن افتتح أبوابه عام 2017، ويحتضن تراساً فسيحاً يوفر إطلالات خلابة على سماء دبي وأفقها المذهل.

ويتفرّد مطعم «نينيڤ» بديكورات إبداعية تجمع بين لمسات الشرق العريقة والعناصر الجماليّة ذات الطابع الحديث، ليوفر للضيوف خياراً مثالياً للاستمتاع بأرقى تجارب الضيافة العربية الأصيلة التي تنسجم بكل سلاسة مع الأجواء العصرية المميزة لدبي.

ويحتفي المطعم بقدوم الشهر الفضيل مع قائمة طعام غنية من إبداع فريق من أفضل خبراء المأكولات، والتي تضم مجموعة من أشهى الأطباق المميزة من منطقة الشرق الأوسط وبلاد الشام، بما فيها لفائف المسخن بالدجاج، وكبة السجق ولحم العجل، وطاجن الدجاج، ولحم الضأن المدمس والمطهو على نار هادئة. وتتوافر الباقات الرمضانية ابتداءً من 275 درهماً للشخص الواحد، وذلك يومياً من غروب الشمس وحتى الساعة التاسعة ليلاً.

كما يستضيف مطعم «نينيڤ» جلسات السحور يومياً من الساعة 9:30 ليلاً، حيث يُمكن للراغبين في السهر الاستمتاع برفقة العائلة والأصدقاء مع الألعاب العربية التقليدية، مثل لعبة الطاولة وغيرها. كما يُمكن للضيوف تجربة أشهى الأصناف الموجودة في قائمة الطعام المحضّرة حسب الطلب وقضاء أجمل السهرات الرمضانية وسط أجواء يسودها الدفء والألفة.