معلومات عن الفنانة غدير الفهد بعد انفصالها؟.. مهرها كيلو دهب ومؤخرها مليار يورو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل أثارها خبر طلاق الشاب العراقي حيدر الفيلي، بعد إعلان انفصاله عن الفنانة الكويتية غدير الفهد، عقب أسبوعين من زواجهما، إذ شهد عقد قرانهما مهر كيلو ذهب، ومؤخر صداق بقيمة مليار يورو، أي ما يعادل مليارًا و78 مليون دولار، بحسب صحيفة «المجلس» الكويتية، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حينها.

من هي الفنانة غدير الفهد بعد انفصالها؟

واليوم، بدأ البحث عن الفنانة الشابة غدير الفهد بعد انتشار خبر انفصالها عن الشاب العراقي، ويرصد «هُن» عدة معلومات عنها وفقًا لحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

من هي الفنانة غدير الفهد؟

- غدير الفهد، ممثلة كويتية الجنسية.

- عارضة أزياء.

- ولدت لأب كويتي وأم سعودية.

- مواليد 20 سبتمر عام 1992.

- أخت غير شقيقة لـ مناير الفهد.

- تحمل جواز السفر الجواز الفنلندي.

- بدأت حياتها الفنية بأدوار صغيرة في مسلسل «الملافع» الذي عرض في 2013 قبل أن تبدأ في المشاركة بالعديد من الأعمال الفنية.

- تزوجت من قبل ولديها طفلة صغيرة.

- تزوجت مؤخرًا من العراقي حيدر الفيلي بمهر كيلو ذهب مؤخر مليار يورو.

- انفصلت عن حيدر الفيلي، بعد زواج 14 يوما فقط.

- يتابعها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» آلاف المتابعين.

طلاق الشاب العراقي وغدير الفهد وديًا

وأُعلن الشاب العراقي حيدر الفيلي، طلاقه بشكل ودي، عن غدير الفهد، إذ نشر عبر حسابه على «تيك توك»، مقطع فيديو جديدا، مُعلقًا: «سوف يتم حذف المنشور في ثلاث أيام.. لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي، وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين، وأتمنى لها حياة سعيدة بدوني».