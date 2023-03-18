اليوم العالمي للنوم.. اعرفي تأثير السهر على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم في ثالث جمعة من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للنوم وذلك من أجل التذكير بفوائد النوم الصحية وأيضا الحث على أنه سلوك أساسي لصحة الفرد الجسدية والعقلية الاجتماعية.

اليوم العالمي للنوم

في عام 2008 دعت جميعة النوم العالمية للعمل «يوم عالمي للنوم» وذلك من أجل تنظيم أنشطة توعوية بصحة النوم، حيث تشارك أكثر من 70 دولة في تنظيم أنشطة محلية وإقليمية ووطنية لتعزيز صحة النوم، وفقا لموقع «World Sleep Day».

نتيجة لذلك نوضح في هذا التقرير ما تأثير قلة النوم والسهر على الصحة وذلك بحسب موقع «TimesNowNews» الذي أشار إلى أن هناك اضطرابات عديدة في حال قلة النوم تسبب أمراض القلب، والسكرى من النوع الثاني، والسمنة، والسكتة الدماغية، وأمراض الصحة العقلية، كما أنها مرتبطة أيضًا بقصر العمر.

اضطرابات قلة النوم

وجاءت من ضمن اضطرابات قلة النوم هي الشعور بالأرق، والذي تجد فيه صعوبة الاستغراق في النوم وأيضا الإصابة بمتلازمة تململ الساقين، هي نوع من اضطراب الحركة أثناء النوم.

حدوث ارتفاع في ضغط الدم من ضمن اضطرابات قلة النوم، أو يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم المرتفع وذلك ضعف الجهاز المناعي، إذ أن الأشخاص الذين لا يحصلون على الوقت الكاف من النوم هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والعدوى، ونزلات البرد؛ نتيجة ضعف المناعة التي تسببها قلة النوم.

أشار الدكتور أحمد عبد الله، استشاري التغذية، خلال استضافته في برنامج «طبيب الحياة» المذاع على فضائية الحياة، إلى أنّ النوم بعد الساعات المتأخرة من الليل «السهر»، من الأمور التي تؤدي إلى زيادة معدلات الالتهاب، وتسبب ظهور علامات سوداء أسفل العين، بجانب تأثيره السلبي على صحة القلب والكلى، وغير ذلك من المضاعفات التي تظهر لاحقًا على الشخص.