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دار أزياء «ديور» تنشر تفاصيل تصميم فستان الأميرة «إيمان» بحفل زفافها «صور»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الأميرة إيمان

لازال بساطة ورقة إطلالة الأميرة إيمان، ابنة ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والأميرة رانيا، تلفت الأنظار منذ إعلان زفافها الأيام الماضية، وحتى يومنا هذا، إذ تألقت بفستان أبيض أنيق وبسيط، سارت به على خطى الملكات، بإطلالة زفاف محتشمة وراقية ومنفردة.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن إطلالة الأميرة إيمان، ابنة ملك الأردن، والأميرة رانيا، وتفاصيل التصميم، الأمر الذي كشفت عنه دار الأزياء العالمية «Dior» للمرة الأولى.

دار «Dior» العالمية تنشر تفاصيل تصميم فستان الأميرة إيمان للمرة الأولى

ونشرت دار Dior العالمية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور جديدة لفستان الأميرة إيمان للمرة الأولى، معلقة: «تتشرف الدار بمشاركة فستان الزفاف المصمم خصيصًا من قبل MariaGraziaChiuri لحفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان على السيد جميل ألكسندر ثيرميوتيس في بيت الأردن». 

وألقت الدار، نظرة حصرية على ما وراء فستان الزفاف المصمم خصيصًا من قبل المصممة MariaGraziaChiuri للأميرة الأردنية، إذ جاء الفستان مشبع برموز الدار المحببة مثل الأزهار على خط العنق والأكمام، مقترنة بقوامها، وإطلالتها الهادئة، وتفضيلها للبساطة والاحتشام، إذ قامت المصممة بدمج تفاصيل الأزهار الدقيقة في ياقة وأكمام فستان زفافها الأنيق.

وجاء الفستان الأبيض معاصر، ومزين بأعمال الدانتيل النقية والخياطة الدقيقة كدليل على التميز الراقي لأتيليه الدار. 

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وأقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، داخل القصر، منذ عدة أيام، إذ بدأ الحفل بمراسم عقد القران، حيث اصطحب ولي العهد الأميرة لزوجها، قبل أن يرتديا فيما بعد خواتم الزواج. 

ونشر الحساب الرسمي لـ الديوان الملكي الهاشمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بثا مباشرا لحفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن والملكة رانيا، الذي بدأ بزفة كبيرة لفرقة معان وظهر ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا، بحضور ممثلي الدول، وملوك وأميرات الأردن، وأفراد العائلة الهاشمية، وعائلة العريس، مع تعالي التصفيق والزغاريد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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