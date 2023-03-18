طلاق الشاب العراقي حيدر الفيلي بعد مهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو يثير الجدل «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار خبر طلاق الشاب العراقي حيدر الفيلي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب انفصاله عن الفنانة الكويتية غدير الفهد، الذي عقد قرانه عليها قبل أسبوعين، فلم يمر الكثير عن الجدل المثار وقت زفافهما بسبب قيمة المهر والمؤخر، إلا أن عادا وتصدرا مؤشرات البحث بسبب إعلان انفصاله عنها.

طلاق الشاب العراقي حيدر الفيلي

وبشكل ودي، وبصورة على موقع «التيك توك» أُعلن خبر طلاق الشاب العراقي حيدر الفيلي، إذ نشر عبر حسابه على «تيك توك»، مقطع فيديو جديدا، مُرفقًا بتعليق: «سوف يتم حذف المنشور في ثلاث أيام.. لقد تم الطلاق بيني وبين السيدة غدير بصورة ودية وبالتراضي، وذلك لعدم الانسجام والتوافق بين الطرفين، وأتمنى لها حياة سعيدة بدوني»، دون الكشف عن مصير المؤخر الذي أحدث جدلًا واسعًا.

طلاق الشاب العراقي.. ماذا قدم حيدر الفيلي؟

يأتي جدل طلاق الشاب العراقي حيدر الفيلي ليس فقط لسرعة الحكم على الزيجة، ووصفها بعدم الإنسجام عقب أسبوعين فقط، ولكن بسبب قيمة المهر والمؤخر الباهظة التي اقترنت بعقد القران، إذ اشتمل على مهر كيلو ذهب، ومؤخر صداق بقيمة مليار يورو، أي ما يعادل مليارًا و78 مليون دولار، بحسب صحيفة «المجلس» الكويتية، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حينها.

يذكر أن الشاب العراقي حيدر الفيلي، المقيم في فنلندا، أعلن زواجه على الممثلة الكويتية غدير الفهد، منذ أسبوعين، وقام بمشاركة مقطع من عقد القران، إذ ظهرا الثنائي في الفيديو، ويقول المأذون وهو يقرأ بنود العقد، إن «المهر كيلو ذهب عيار 21»، حتى إنه أُصيب بالدهشة عند قراءة قيمة «مليار يورو مؤخر»، ليلتفت جهة العريس ليتأكد، الذي هز رأسه موافقا، وجرى توثيق قيمة المؤخر.

طلاق الشاب العراقي

وعقب نشر الشاب العراقي حيدر الفيلي، مقطع الطلاق عبر حسابه على «تيك توك» أغلق خاصية التعليقات، وعلى الجانب الآخر، ظلت عبير الفهد تلتزم الصمت، ولم تدون أي تعليق على ما نشره طليقها، عبر أي من حساباتها.