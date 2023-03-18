طفل تونسي يذاكر تحت إضاءة أعمدة إنارة الشارع يثير التعاطف.. «بقاله سنة كده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارة صورة منتشرة لطفل تونسي، يبلغ من العمر 7 سنوات، حالة من التعاطف بين رواد موقاع التواصل الاجتماعي، إذ كان يجلس على أرصفة إحدى الطرق حاملا كتبه المدرسية بين يديه ليذاكر بها مستعيناً بعامود إنارة الشارع، الأمر الذي خطف قلوب على السوشيال ميديا وذلك بحسب ما نقله موقع «العربية نت».

طفل يذاكر في الشارع أسفل عامود الإنارة

يدرس الطفل في إحدى مدارس ولاية قفصة بتونس، إذ يلجأ كل ليلة ليذاكر واجباته المدرسية تحت إضاءة أعمدة الشارع منذ عام تقريبا، كما أنه من الأطفال المتفوقين في مدرسته ويبلغ معدل تفوقه السنوي 17.33.

حالة تعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار انتشار الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، حيث هناك من كان يدعو له بتيسير الأمور والبعض الآخر وجه اتهاما لوالدته بالإهمال إلا أن والدة الطفل خرجت في تصريحات إعلامية لتؤكد أنها تعيش ظروف مادية قاسية، موضحة أنه جرى قطع الكهرباء عن منزلها بسبب عدم سداد الديون المستحقة عليها، الأمر الذي أدى إلى خروج طفلها ليراجع واجباته المدرسية في الشارع.

وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صورة الطفل، حيث جاءت كالتالي: «ربنا يقويك يا ابني وإن شاء الله تتفوق في دراستك»، وآخر: «ربنا يكرمك ويراضيك ويقويك».