طريقة عمل شوربة البورش الروسية.. «احفظيها واعمليها في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحاول العديد من ربات المنازل البحث عن أكلات ومقبلات مبتكرة ومميزة ومختلفة عن المعتاد، لتقديمها على طاولة الطعام، وتعد شوربة البورش الروسية واحدة من أنواع الشوربات المميزة المصنوعة من البنجر الأحمر واللحم، وغيرها من الخضروات المميزة، ويمكن وضعها على طاولة طعامك الأساسية بجانب المكرونات واللحوم الحمراء.

طريقة تحضير شوربة البورش

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة تحضير شوربة البورش الروسية، إذ يعود أصل هذه الشوربة إلى بعض المناطق الروسية.

مقادير عمل شوربة البورش الروسية

3 حبات بنجر مبشور

ربع لحم مفروم

جزرة مكعبات

بصلة كبيرة

2 فص ثوم مفروم

كرنب أحمر أو أبيض

حبة بطاطس مكعبات

ملح

فلفل اسود

مكعب مرقة

2 حبة طماطم

زيت زيتون

ليمونة كبيرة

طريقة عمل شوربة البورش الروسية

احضري بولة عميقة في البداية، ثم ضعي فيها البنجر، مع عصير ليمون وفقًا للكمية المطلوبة.

اتركي البنجر والليمون لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

احضري مقلاة، وعلى نار متوسطة، قومي بتشويح اللحم بعد إزالة أي مادة دهنية، مع التقليب جيدًا حتى يتغير لونه، ثم أضيفي له الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات حتى تنضج.

في الخطوة التالية، احضري إناء وارفعيه على النار وضيفي إليه القليل من زيت الزيتون والبطاطس والبصل والجزر والكرنب، ثم ضيفي الثوم وقلبي المكونات جيدًا.

ضيفي للمكونات السابقة القليل من الماء مع مكعب مرقة والملح والفلفل الأسود واتركيه على النار حتى تمام الغليان.

ضيفي البنجر المبشور والمنقوع والطماطم للخليط السابق، وانتظري لمدة 10 دقائق.

ضيفي اللحم واتركي جميع المكونات لمدة 5 دقائق على النار حتي تنضج الشوربة وتقدم ساخنة.