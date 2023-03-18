نصائح لمرضى الحساسية لمواجهة نوة الشمس الكبيرة.. ارتدوا الكمامات عند الخروج

القاهرة - سمر حسين - صحة

أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح شرقية تضرب عدة محافظات وذلك بحسب ما نشرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها مؤكدة أن ذلك يرجع لنوة الشمس الكبيرة التي تعد النوة قبل الأخيرة في شتاء 2023، وتستمر لمدة يومين فقط بعدها تستقر الأجواء مرة أخرى مع استمرار البرودة.

نصائح لمرضى الحساسية وكبار السن

نستعرض في «هن» عدة نصائح يجب على الأشخاص وخاصة مرضى الجيوب الأنفية والحساسية وكبار السن اتباعها من أجل تجنب مخاطر تلك النوة التي تضرب البلاد ولتجنب الإصابة بالفيروسات.

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«هن» عدة نصائح يجب على مرضى الجيوب الأنفية والحساسية وكذلك كبار السن والتي منها يفضل تناول الماء والسوائل الدافئة للأعشاب الطبيعية وورق الجوافة المحلى بعسل النحل وكذلك تناول فيتامين «سي» لأنه مضاد للأكسدة، ويرفع المناعة وأفضل مصادره الجوافة، والكيوي، والفلفل الملون، والبرتقال، والليمون.

نصح استشاري المناعة بمراعاة تطبيق كافة التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية مثل غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين، والتباعد الجسدي عن الآخرين، وارتداء الكمامة حال الخروج للشارع وأيضا البعد عن التدخين ونزع الملابس المبللة أو الباردة واستبدلها بملابس جافة دافئة.

هيئة الأرصاد الجوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية تستمر نوة الشمس الكبيرة لمدة يومين فقط بعدها تستقر الأجواء مرة أخرى مع استمرار البرودة لحين عودة الأمطار مرة أخرى مع نوة عوة أو برد العجوزة التي تعد آخر النوات وهي التي تبدأ مع نهاية الشهر الجاري.