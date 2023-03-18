أغلى 10 ماركات للأحذية في العالم

تخيلي ارتداء أغلى حذاء للنساء، لا يمكننا إنكار أنه يغير الحياة، تحقيقاً لهذه الغاية، سنساعدك في معرفة ماركات الأحذية الباهظة الثمن المتوفرة في السوق، كل ما عليكِ فعله هو التمرير لأسفل والتحقق من مجموعة الأحذية التي نتحدث عنها هنا.

إذا لم تكوني متأكدة من العلامة التجارية الأغلى في العالم، ستجدين أدناه الدليل الذي سيساعدك على التعرف على الأحذية الأغلى المطلوبة.

حذاء مياو مياو Miu Miu

لا يعرف الكثير أن مصممة الأزياء Miuccia Prada قد أطلقت علامة ملابس جديدة باسم Miu Miu من لقب العائلة، بينما قدمت Prada لعملائها تصميمات بسيطة وأنيقة ومتطورة، إلا أن Miu Miu يقدم الجانب الآخر من الطيف بتصميمات عصرية وجريئة.

كان أسلوب Miu Miu في الموضة متمرداً وصاخباً وانتقائياً وهو أمر وقع في حبه الناس على الفور، ابتكرت العلامة التجارية مفاهيم الأزياء الراقية والفخامة والنسوية والتي لم تكن شيئاً سائداً في ذلك الوقت.

كانت إستراتيجيتها ومجموعاتها وصورها وما إلى ذلك جريئة وتبقى وفية، تستمر الأحذية الخاصة بالعلامة التجارية هده في إبهار النساء حتى يومنا هذا.

كريستيان لوبوتان Christian Louboutin

أحذية "لوبوتان" مميزة ومعروفة الجزء الرائع من قصة لوبوتان هو أنه عثر بالصدفة على تصميم الأحذية، حيث تم طرده من المدرسة وانتهى به الأمر بتولي عدة وظائف، بدأ العمل كمصمم أحذية مستقل في أوائل الثمانينات.

بعد بضع سنوات، بدأ علامته التجارية وقدم فكرة النعل الأحمر الثوري بعد رؤية مساعدته ترسم أظافرها باللون الأحمر.

سرعان ما بدأت الأحذية تكتسب شعبية وحتى يومنا هذا لا تزال Louboutin واحدة من أغلى العلامات التجارية للأحذية في جميع أنحاء العالم.

مانولو بلانيك Manolo Blahnik

غالباً ما يُشار إلى مانولو بلانيك على أنه رجل الكعب، يؤمن إيمانًا راسخاً بقوة الكعبين.

تأتي تصميماته أصلية ومخصصة وليست منتجة بكميات كبيرة.

عندما التقى ديانا فريلاند (في عام 1968)، التي كانت رئيسة تحرير فوغ، انطلق في رحلة صناعة الأحذية وقدم مجموعته الأولى من الأحذية في عام 1971 ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين.

ارتدى النجو أحذيته على السجاد الأحمر والأفلام والبرامج التلفزيونية ومن قبل أكبر الأسماء في هوليوود، مانولو بلانيك هو الفخامة الحقيقية!

أحذية جيمي شو Jimmy Choo

من الأميرة ديانا إلى كاري برادشو، يمتلك جيمي تشو قاعدة عملاء أكثر ولاءً ونخبة مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى.

بدأ Jimmy Choo بواسطة Choo Yeang Keat، المصمم الماليزي الذي ينحدر من عائلة من مصممي الأحذية ، لكن لم ينطلق أي منهم على هذا المستوى.

ثم بدأ بتصميم أحذية حسب الطلب وهي فكرة انتشرت كالنار في الهشيم في هذا الوقت وأصبح "مصمم الأحذية الأكثر طلباً" في لمح البصر.

من الأحذية الرياضية إلى الموديلات بكعب، يهتم Jimmy Choo بالتفاصيل التي لا يقدمها أي شخص آخر ولهذا السبب يستمر عمله في أن يكون مهتماً بالناس من جميع الفئات.

والتر شتايجر Walter Steiger

كان Walter Steiger مقيماً في جنيف وبدأ علامته التجارية في عام 1932 وصنع أحذية بمواد فريدة وابتكر تصميمات غير متوقعة حتى في تلك الحقبة.

استوحى ابنه الأكبر والتر شتايجر جونيور الإلهام من والده وتولى إدارة أعمال العائلة، ثم افتتح Walter Steiger جينيور متجراً في باريس في عام 1974 والذي اكتسب شعبية كبيرة.

ثم بدأ في إنشاء متاجر في ميلانو ولندن ونيويورك والعديد من البلدان.

مع الحرفية التقليدية والتقنيات الفريدة والمواد عالية الجودة، لا تزال أحذيته في المقدمة في قطاع الأحذية الفاخرة.

تدير الشركة الآن ابنته لورا، التي أعادت إطلاق العلامة التجارية باسم Tank Steiger.

ألكسندر ماكوين Alexander Mcqueen

ألكسندر ماكوين أشبه بظهور العلامات التجارية الفاخرة التي تأسست منذ حوالي 25 عاماً ومع ذلك، مع نوع التصميمات الغريبة التي قدمتها McQueen، اكتسبت شعبية بسرعة إلى حد ما.

بدأ ألكسندر ماكوين كمصمم في جيفنشي وأصبح المصمم الرئيسي في وقت قصير، ثم بدأ علامة تجارية باسمه، حيث صمم أشياء لا مثيل لها.

بريان أتوود Brian Atwood

"الحرية تكمن في كونها جريئة" بدأ Brian Atwood علامته التجارية بهذه الفلسفة ويؤمن بشدة أنه لا يجب عليكِ أبداً التنازل عن أي شيء تفعلينه، كان برايان أتوود أحد المصممين القلائل الذين وظفتهم شركة Versace مباشرة في إيطاليا وحثته مهمته الناجحة على استكشاف هذا الأمر بشكل أكبر.

هذه هي الطريقة التي بدأ بها علامته في عام 2001 وانطلق في مكانة عالية.

كان يعتقد دائماً أن الأحذية يمكن أن تكون بمثابة كسر للصفقة بالنسبة للزي، لكنه لم يكن يعلم أبداً أنه سيبدأ بالفعل في تصميمها حتى تكلفه فيرساتشي بهذا الدور.

لم تصبح علامته التجارية فقط العلامة التجارية الأكثر رواجاً للأحذية، بل أصبحت أيضاً علامة تجارية منافسة قوية في قطاع المنتجات الفاخرة.

ستيوارت ويتسمان Stuart Weitzman

بدأ ستيوارت ويتسمان حياته المهنية بتصميم أحذية لمتجر والده للأحذية يسمى "أحذية سيمور" في ماساتشوستس، ثم أخذ استراحة لمواصلة تعليمه في مدرسة وارتون، ثم عاد للانضمام إلى شركة العائلة.

ومع ذلك، سرعان ما تم بيع الشركة لشركة إسبانية بسبب وفاة والده، لكنه استمر في التصميم للشركة لمدة عشرين عاماً وأعاد شراءها في عام 1994.

بدأت أحذيته تكتسب شعبية والأكثر شعبية كانت الأحذية البلاتينية والأحذية المرصعة بالألماس والتي بلغت قيمتها أكثر من مليون دولار.

يحمل ستيوارت ويتسمان رقماً قياسياً في صنع أغلى أحذية نسائية، بقيمة 3 ملايين دولار، إنه يستخدم مواد فريدة ويصنع بعضاً من أغلى الأحذية المصممة والتي لا نجدها في كل مكان.

لويس فويتون Louis Vuitton

اسم لا يحتاج إلى مقدمة! إنها علامة تجارة فاخرة وليس فقط لحقائب اليد وحقائب الأمتعة والإكسسوارات والملابس ولكن الأحذية أيضاً.

يبلغ عمر العلامة التجارية أكثر من 150 عاماً ولكنها تنمو باستمرار.

Louis Vuitton أو LV هو مثال كلاسيكي على التصميمات الأنيقة التي تمنحك مظهراً فاخراً، على عكس معظم العلامات التجارية الكبرى.

غوتشي Gucci

Gucci هي علامة تجارية إيطالية مقرها في فلورنسا والتي تعتبر علامة أساسية للنخبة، تشتهر بجودتها التي لا تشوبها شائبة ومصممة حصرياً من المنتجات الجلدية الفاخرة، من حقائب اليد والأمتعة إلى الحقائب والأحذية.

ابتكر Guccio Gucci مكانة من خلال اللعب بالتفاصيل وتجربة المواد التي لم تكن معروفة لولا ذلك.

هذا هو السبب في أن تفاصيل الأحذية الأسطورية من Gucci حققت نجاحاً كبيراً ولا تزال واحدة من أكثر الأحذية التي تم الحديث عنها في هذه الصناعة.

تماماً مثل العديد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى، قامت Gucci بنشر علامتها في تجارة التجزئة بصرف النظر عن وجود متاجرها الرئيسية والحصرية.

حتى بعد تسعين عاماً، استمرت في الابتكار ودائماً في المقدمة.

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