10 معلومات عن الطفل باسل المتوفى في عيد ميلاد صديقه.. «تعرض لصعق كهربائي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال أصدقاء الطفل باسل محمد، الطالب في الصف السادس الابتدائي، المتوفى بعيد ميلاد زميله، الأربعاء الماضي، يعيشون في حالة من الصدمة بعدما ودعوا صديقهم الذي رحل عن عالمهم أمام أعينهم، خلال حفل عيد الميلاد الذي أُقيم بالقاهرة، لا سيما بعد أن قررت مدرسته إلغاء حفلها السنوي حُزنًا عليه.

ومع انتشار العديد من التفاصيل حول وفاة الطفل باسل، بات العديد يتساءل عن هوية الضحية، الذي أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد «هُن» في السطور التالية معلومات عن الطفل باسل المتوفى في عيد ميلاد صديقه، وفقًا لحديث السيدة «فاطمة» والدة أحد زملائه، وشاهدة عيان لـ «هن».

من هو الطفل باسل المتوفى في عيد ميلاد صديقه؟

- اسمه باسل محمد حسين قطب، من محافظة أسيوط

- توفي مساء الأربعاء الماضي إثر حادث أليم، في عيد ميلاد واحد من أصدقائه.

- طالب بالصف السادس الابتدائي.

- لديه أشقاء جودي، ومازن بالصف الرابع بالمدرسة

- توفي بعدما تعرض للصعق الكهربائي داخل مدينة ألعاب بإحدى المولات.

- انتقل إلى المستشفى مع بعض أولياء الأمور، لكن كان لفظ أنفاسه الأخيرة.

- أحضرته والدته لمكان عيد الميلاد، لكنها ذهبت قبل وفاته دون أن تودعه.

- نعته مدرسته، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقلوب يعتصرها الحزن والألم تنعى المدرسة ابنها الحبيب الطالب باسل محمد حسين قطب، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا باسل المحزونون ولا تقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

- قررت إدارة مدرسته إلغاء حفلها السنوي حزنًا عليه بعد أن كان مقررًا الاحتفال به أمس، الجمعة 17 مارس

- ظهر الطفل باسل محمد، قبل وفاته، في مقطع فيديو رفقة عدد من زملائه وهو يتلو القرآن الكريم.