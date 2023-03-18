«بيشوي» أبهر الجميع بأداء لغة الإشارة باحتفالية «كتف في كتف».. جدته وأمه السر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات مبهجة شهدها استاد القاهرة أمس الجمعة، خلال احتفالية مبادرة «كتف في كتف»، كان من بين تلك المشاهد حماس الشاب، الذي ظهر يترجم أغنية «إيه اليوم الحلو ده» بلغة الإشارة، أثناء غناء الفنان أحمد سعد لها.

وبعد انتهاء الحفل، أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحماس مترجم الإشارة الشاب بيشوي عماد، وتداولوا صورته، مصحوبة بكلمات إشادة وإعجاب بأدائه المتميز.

شعور بالفخر والاعتزاز

حالة من الفخر والاعتزاز سيطرت على الشاب، بعد الثناء على حماسه أثناء ترجمته للأغنية، مشيرا إلى أن سر نجاحه وتفوقه في ترجمه لغة الإشارة يعود إلى جدته، التي كانت سبب تعلمه التحدث والكلام: «أنا طبعا فخور بنفسي جدا، ومبسوط أني الناس كلها فضلت تشكرني على الحماس ده، وأنا كنت فرحان من قلبي، خاصة لما عرفت أني هشارك في مبادرة كتف في كتف»، بحسب ما رواه في حديثه لـ«هن».

ولد «عماد» في عائلة صماء، حيث كان والده ووالدته وأيضا، شقيقته من أصحاب الإعاقة السمعية، ما دفعه إلى تعلم تلك لغة الإشارة:«أنا والدي ووالدتي وأختي الصغيرة صم، وأنا لولا جدتي وفضلها عليا بأنها تعلمني الكلام وبدأت معايا من الأول، مكنتش هقدر أتكلم».

بداية تعلم لغة الإشارة

منذ أن كان يبلغ «عماد» 13 عامًا، تعلم لغة الإشارة، ومع مرور الوقت استطاع أن يطور من نفسه، حتى وصل لهذا المستوى: «تعلمت لغة الإشارة من خلال دورات تدريبة، إضافة إلى دعم جدتي لي، حتى أصبحت عضوا بالمنظمة العربية لمترجمي الإشارة، وعضو النقابة المصرية لمترجمي الإشارة، واستشاري الترجمة برئاسة مجلس الوزراء سابقًا».