اليوم العالمي للنوم.. 5 مشروبات طبيعية تغنيك عن تناول المنومات

القاهرة - سمر حسين - صحة

اليوم العالمي للنوم، احتفلت به الشعوب أمس، كحدث سنوي يأتي في الجمعة الثالثة من شهر مارس كل عام، دعت إليه الرابطة العالمية للنوم (WASM)، منذ عام 2008، بهدف التذكير بفوائد النوم الجيد والصحي، فضلًا عن التنويه إلى مشكلات اضطرابات النوم، وتعزيز صحة النوم في جميع أنحاء العالم، من خلال التشجيع على النوم الصحي وتعليمه.

أهمية المشروبات في اليوم العالمي للنوم

يتساءل كثيرون عن مدى مساعدة المشروبات، على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء، من أجل الحصول على قسط من النوم الكافي والراحة، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، موضحا أن هناك عدة مشروبات، يساعد تناولها على النوم، والتغلب على الأرق والسهر، إذ تجعل الجسم هادئا، لكن بشرط تناولها قبل فترة من النوم، بدون سكر، حتى لا تؤثر على المعدة، وتسبب الانتفاخات المزعجة عند النوم.

5 مشروبات طبيعية تساعدك على النوم

أوصى «الحوفي» خلال حديثه لـ«هن»، بـ5 مشروبات طبيعية تساعد على النوم، بدون منوم، على النحو التالي:

الموز

عصير الموز يساعد على النوم، خاصة أنه غنيا بعنصر البوتاسيوم، الذي يعمل على تقليل انقباض العضلات، ويهدئ من الألم بها.

الحليب

تناول الحليب باردا، أي بعد خروجه من الثلاجة، يساعد على النوم، ويعمل على تقليل تأثير الحموضة الزائدة بالمعدة، بسبب المجهود الكبير طوال اليوم.

الكركدية

تناول مشروب الكركديه الساخن، وتحديدا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يساعد على راحة الجسم والنوم.

الينسون

الينسون من أكثر المشروبات، التي تساعد على تهدئة الجسم والتقليل من التوتر والقلق، والقدرة على النوم بعد تناوله.

النعناع

يساعد مشروب النعناع على التخلص من تقلصات القولون، الذي يسبب للشخص صعوبة في النوم.