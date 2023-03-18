أجمل الأزياء والفساتين الراقية لإطلالة مميزة في يوم الأم

في كل عام ينتظر العالم يوم الأم الذي يصادف في العديد من البلدان العربية في 21 مارس للاحتفال بوالداتهنّ وتكريمهنّ لكل التضحيات التي يقدّمنها. في هذا اليوم واحتفالاً منا بكل أم وحتى تكوني متألّقة ومتجدّدة في الحفلات ، ما رأيكِ بالتعرّف إلى أجمل الأزياء والفساتين التي تضفي إلى إطلالتكِ لمسة خاصة تليق بهذه المناسبة المميّزة.

فساتين تناسب يوم الأم مفعمة بالحياة

من الأمور التي تخطر على بالكِ مع اقتراب يوم الأم، هو قضاء يوم كامل مع والدتكِ. إن دعيتها لتناول العشاء خارج المنزل، فحاولي أن تنكّهي هذا اليوم بلمستكِ الخاصة وانتقي لها أزياءها كهدية. من جهة أخرى، إذا كنتِ أمّاً وتريدين اختيار تصاميم تليق بهذه المناسبة، فلا تتردّدي باللجوء إلى أزياء وفساتين راقية وناعمة تناسب يوم الأم.

اختاري لكِ ولوالدتكِ تنسيقاً عصرياً مواكباً لصيحات الموضة. يمكن اعتماد تنورة طويلة على سبيل المثال مع توب كروشيه وانتعلي معهما مول ناعمة باللون البنّي. كذلك من الممكن اختيار فستان طويل بألوان قوية ومنعشة من علامة جيورجيو أرماني بريفيه Giorgio Armani Prive لإطلالة كلاسيكية، كما يمكن اللجوء إلى تنورة باللونين الأسود والأبيض والتي تتّسم بالطيّات وتنسقين معها القميص المطرّز بالأسلوب الشيك.

من جهة أخرى، لإطلالة أنثوية، ما رأيكِ أن تختاري التصاميم التي تتّسم بقماش الدانتيل تماماً مثل القميص وتنسيقه مع سروال رسمي باللون الأسود، فحتماً سينقل الإطلالة إلى مستوى آخر من الأناقة.

إضافة إلى ذلك، لإطلالة جذّابة في يوم الأم، إن اختيار موديلات تصاميم ذات قصّات لافتة هو الأنسب. يمكن اعتماد هذا الزي من الماركة العالمية ألكسيس مابيل Alexis Mabille الذي يتميّز بقماشه الحريري وياقته على شكل V والذي جاء باللون الأخضر الفاتح المميز مع حزام على الخصر لتحديده وإعطاء توازن مناسب للجسم.

فستان من مابيل Mabille

للوك منعش ننصحكِ باختيار تصاميم تناسب يوم الأم والمتميّزة بألوان زاهية، مثل السروال الحريري وتنسيقه مع قميص باللون الأبيض أو باللون الزهري لإطلالة موّحدة اللون. كما ويمكن اللجوء إلى موديلات مطبّعة بنقشات الورود، إذ أنها ستزيد اللوك جاذبية وجمالاً، تماماَ مثل البليزر التي يمكن تنسيقها مع السروال القماش والمعطف. وللطلّات الأنيقة ذات الطابع الكلاسيكي، الجئي إلى تصميم الجمبسوت لأنه سيمنح لإطلالتكِ أناقة.

فساتين تناسب يوم الأم بلمسة ناعمة

لا بدّ للأم في يومها أن تظهر بإطلالة مميزة، مهما امتدّ بها العمر أو قصر، فهي الأم التي لا زالت كما هي بروحها الصافية وحنانها. لذلك لا تتردّدي أن تدلّلي نفسكِ في مثل هذه المناسبة الخاصة بكِ لتكوني في أناقة وإطلالة تليق بكِ بين أبنائكِ وأحبائكِ الذين يشاركونكِ الفرحة والمحبة احتفاءً بكِ كونك مصدر الحب، والحضن الدافئ الذي لا غنى عنه.

لذلك نجد أن معظم الأمهات لا تتخلى عن الأزياء الواسعة حيادية الألوان، لذا الجئي إلى القميص الأبيض الكلاسيكي مع المعطف الأسود بدون أكمام وبنطلون أسود واسع، وأكملي تفاصيل الإطلالة بإكسسوارات اللونين الأسود والبنّي لمنحكِ أناقة محتشمة وناعمة تليق بمظهركِ المتجدّد.

أما أسلوب الفساتين الراقية فهو من الخيارات المثالية للاحتفال بيوم الأم، لذا ارتدي فستاناً زهرياً طويلاً من علامة جورج حبيقة Georges Hobeika مناسباً لأجواء الربيع ومصمماً مع الريش على أسفل الأكمام، وأكملي اللوك بحذاء زهري أيضاً مريح وأنيق.

التنورة البليسيه خيار حيوي محتشم مناسب لأجواء الاحتفالات، لذا نسّقي تنورة فوشيا بليسيه مع بلوزة سوداء بأكمام منفوخة، واعتمدي معها إكسسوارات باللون الأبيض للمسة حيوية تليق بأناقتها. هذا وقد برزت أيضاً ليوم الأم الأزياء المونوكروم لأنها خيار متجدّد وأنيق مناسب لكل أم، ولأنه من الأزياء الأكثر أناقة في كل موسم، اختاري أزياءكِ بالاعتماد على اللون الأسود، وذلك بتنسيق بنطلون وبلوزة ومعطف البليزر العملي مع إكسسوارات ذهبية اللون، لمنحها أسلوباً مميّزاً.

وأخيراُ للوك فريد من نوعه يليق بخطوط الموضة المتجدّدة في الربيع، تأنّقي بهذا الفستان باللون البرغندي الأنيق والفخم من علامة فوفاري Fovari بلونه الساحر وقصّته الرائعة للاحتفال بيومكِ المفضل.

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