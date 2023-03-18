قصة 4 صديقات يجتمعن على حب الخير في «مطبخ شربين».. وجبات وسلع غذائية لغير القادرين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الحب والعطاء يجتمع الجميع خلال الأيام المباركة في شهر رمضان، ساعين إلى فعل الخير، تقربا إلى الله، وهو ما فعلته 4 صديقات من مدينة شربين بمحافظه الدقهلية، من خلال مبادرة «إطعام شربين»، اللاتي يضربن بها مثالًا في حب الخير للغير، من خلال توزيع الوجبات المختلفة على المحتاجين، وبنية مختلفة يوميا، مثل شفاء المرضى وفك الكرب وغيرها..

مبادرة إطعام شربين

بضحكات بشوشة تقابل الفتيات الأربعة «آية صلاح وأميرة فكيه وإنجي ماهر وأماني علاء»، المترددين على مطبخ شربين خلال شهري شعبان ورمضان لتوزيع الوجبات اليومية عليهم.

«إحنا 4 بنات أصحاب من أيام المدرسة، وأنا كان حصلي موقف ابتلاء شديد من ربنا، فجت الفكرة الأول بتوزيع وجبات من البيت، وفكرت أكبر الفكرة، ويكون التوزيع بمناسبة شهر رمضان والأيام المفترحة، وقولت لأصدقائي وعملنا جروب، والفكرة بدأت تكبر ومتبرعين يتبرعوا بوجبات للإطعام»، هكذا قالت إنجي ماهر خلال حديثها لـ«هن».

تجهيز الوجبات من الألف إلى الياء

«بنجهز الأكل من الألف إلى الياء، ونطبخ ونغلف، وبنعمل كل حاجة بنفسنا، ونوزعها على مستوى محافظة الدقهلية في مدينة شربين، مش بنخرج برة المحافظة، لأننا بنجيب الأكلات بمبالغ بسيطة، وبنعمل كل حاجة بحُب لوجه الله، ولحد دلوقتي نفسنا نكبر المبادرة ونوزع أكثر وأكثر، واللي بيوزع مجموعة شباب من البلد هما المسئولين عن التأكد من الحالات وتوزيع الوجبات سواء فطار أو سحور هذه مهمتهم»، بحسب حديثها عن مبادرة إطعام شربين.

وجبات مختلفة للتوزيع

واستكملت حديثها، «بنوزع كل يوم الوجبات بنية مختلفة من دلوقتي إلى آخر رمضان، على حسب كل يوم شخص مختلف، مرة بنية شفاء مريض أو بنية فك كربة أحد في أمر معين، وبنقدم كل الأكلات المختلفة من السلع الجافة والفاكهة، والشباب من القرية بيوزعوها».