خطوات تنظيم الوقت في رمضان لربة المنزل.. «ضعي جدولا لمهامك»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتار ربات المنزل في تنظيم الوقت في شهر رمضان، فهو أمر يحتاج إلى بعض المجهود للتوفيق بين وقت ممارسة العبادات ووقت المنزل وأفراد الأسرة، وللمهام الكبيرة المُلقاة على عاتق المرأة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» ما يجب أن تفعلينه في رمضان، لتنظمي وقتك على الوجه الأمثل.

تنظيم الوقت في رمضان

تنظيم الوقت في رمضان لربة المنزل، في ظل زيادة المسئوليات على عاتق السيدات، من تنظيف وتجهيز الطعام والعبادة والاهتمام بالأبناء ودراستهم، يتم من خلال عدة خطوات، كشفت عنها سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي، خلال حديثها لـ«هن».

خطوات تنظيم الوقت في رمضان لربة المنزل

- يجب تنظيف المنزل كاملًا قبل شهر رمضان، بحيث تكون المهام المنزلية اليومية خفيفة ولا تستهلك وقتًا طويلاً. ‏

- ‏نظفي المنزل حتى يكون تنظيف المنزل للعيد أمرًا ليس شاقًا بالنسبة لك.

- افعلي كل مهام المنزل المؤجلة.

- حضري الأطعمة الرمضانية التي تستخدميها بكثرة، ولكن بحذر فلا تزيدي من الكميات.

كيفية تنظيم الوقت في رمضان

وأوضحت «عبد المطلب»، أن تنظيم الوقت في رمضان يأتي من خلال التالي:

- ترتيب الأفكار أولًا.

- الاستيقاظ مبكرًا لأن الطاقة تكون موجودة فيمكن للسيدات إنهاء مهامهن.

- وبعد ذلك أخذ القيلولة بعد قضاء صلاة الظهر، وبذلك تحصلين على الراحة الكافية وتستطعين مواصلة المتبقي من المهام.

- يجب أن تكون ربة المنزل ذات رؤية كبيرة حتى تستطيع ترتيب أفكارها حول المهام المختلفة.

- احرصي على تأدية العبادات من الصلاة والفروض والنوافل وقراءة القرآن والأذكار وكافة الأعمال الخيرية في شهر رمضان في مواعيدها.

- قللي من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخصصي لها نصف ساعة يوميا فقط قبل النوم، للاطمئنان على الأهل والأصدقاء.

- الحرص على إنجاز المهام الفرعية في حال وجودها.