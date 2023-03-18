معمرة بريطانية تمارس تمارين شاقة في «الجيم».. عمرها 103 أعوام وبكامل لياقتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص سيدة تدعى تيريزا مور، البالغة من العمر 103 أعوام، على الذهاب إلى الجيم، من ثلاث لأربع مرات أسبوعيا، فى كامل أناقتها، مرتدية كثير من المجوهرات، مع التزين من خلال مستحضرات التجميل، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».

سيدة بريطانية تمارس الرياضة

ظهرت السيدة التي تجاوزت 100 عام، وتعيش في كاليفورنيا بأمريكا، في مقطع فيديو، وهى تمارس أنواعا ىمختلفة من الرياضة داخل صالة الجيم، إذ كانت ترفع الأثقال بشعر مصفف سليم تمامً، كما تتحرك على جهاز المشي، وتستخدم آلات التمارين الرياضية المختلفة.

سبب الذهاب إلى الجيم

كشفت «تيريزا»، عن سبب ذهابها لصالة الجيم وتمكسها بممارسة التمارين الرياضية، حتى بلوغها هذا العمر، قائلة إن ممارسة الرياضة تمنحها الطاقة، وأيضا يعد الجيم المكان الذي تفضله، خاصة بعدما غادرت إيطاليا، حيث عاشت حياة غير مستفرة.

هوايات مختلفة تمارسها أيضا، صاحبة الـ103 أعوام، بجانب ممارستها للرياضة، منها الذهاب للأوبرا، كما أنها وجهت نصحية إلى الأخرين، قائلة: «إن أكبر نصائحها، هي أن تظل صامدًا، وأن تعيش الحياة دون ندم، فحاول أن تكون سعيدًا، حاول أن تفكر فى الأشياء الجيدة، أن تفكر فى كل شيء جميل، وأن تفكر بأشياء جميلة».