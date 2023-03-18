أناقة استثنائية لبلقيس فتحي بصيحات الفساتين البرَّاقة

اتجهت اطلالات النجمة بلقيس فتحي في الآونة الاخيرة نحو التألق بأجمل صيحات الفساتين البراقة والقطع العصرية التي تضفي أناقة استثنائية على اختياراتها وتمنحها الجاذبية والتميز بطريقة تليق ببشرتها السمراء. فبعد أن اتجهت في السنوات الماضية نحو الالوان الموحدة، اتجهت اختياراتها الجديدة نحو الجرأة والتميّز بقطع استثنائية وتظهر مفاتن جسمها بأسلوب ملفت.

فنلقي نظرة على تفاصيل اطلالات بلقيس فتحي البراقة واستوحي منها أجمل صيات الموضة الملفتة والمتنوعة التي تألقت بها في الاشهر الماضية.

اطلالة بلقيس فتحي بالفستان البرونزي البراق من توقيع دار Maison Valentino

تألقت بلقيس فتحي بإطلالة مختلفة وجريئة بعض الشيء مقارنة بأزيائها السابقة. واختارت موضة الفستان البرونزي البراق الذي تنسّقه بلمسات الستايلست سيدريك حداد. هذا الفستان لفتنا بقصته المحتشمة مع الاكمام الضيقة الطويلة قبل أن ينسدل من أعلى الخصر الى الاسفل مع الزخرفات الهندسية البراقة والدوائر النافرة والمزينة برسمات عصرية حملت توقيع دار Maison Valentino.

اطلالة بلقيس فتحي بموضة التنورة الفضية من عرض Valentino

ولا يمكن الا أن نثني على اطلالة النجمة بلقيس فتحي خلال حضورها عرض Valentino ضمن أسبوع الموضة للهوت كوتور الخاص بموسم ربيع وصيف 2023. فتألقت بموضة التوب البنية الفاتحة مكشوفة الظهر وتم تنسيقها مع التنورة الطويلة الفضية ذات النقشات البراقة وطبعات الورود النافرة على طول التصميم لضمان اطلالة راقية وخارجة عن المألوف.

اطلالة بلقيس فتحي بموضة الجمبسوت البراق

وتعد موضة الجمبسوت البراق الضيق بتدرجاته القوية من صيحات الموضة التي لا يبطل اتجاهها مع مرور السنوات حيث تعيد احيائها العديد من دور الأزياء، كذلك تتألق النجمة بلقيس فتحي بهذا التصميم الذي يحدد مفاتن الجسم مع الياقة العالية والاكمام الضيقة الطويلة مع النقشات الناعمة التي تبرز على كامل التصميم.

ومن الرائع بأنه يمكن ارتداء هذا الجمبسوت بأسلوب النجمة بلقيس فتحي مع موضة الكاب الضخم بتفاصيل الريش النافرة بالتدرجات الذهبية على كامل التصميم. فكوني أكثر عصرية واسدلي الكاب أسفل اليدين بأسلوب ملكي ومناسب لساعات المساء.

اطلالة بلقيس فتحي بموضة السروال الذهبي البراق

ولفتت اطلالة بلقيس فتحي الانظار بموضة السروال الذهبي النافر بقصّة واسعة عند الأرجل وبتصميم كلاسيكي، بينما نسقت معه بلوزة فضفاضة بنفس اللون وبأكمام طويلة وبتصميم عصري وجريء، خصوصاً أنها اختارت هذه الصيحة في ساعات النهار. فهذا التصميم لفتنا عند تنسيقه مع التوب الصفراء الفاتحة مع الشرائط العريضة المنسدلة من الجهة الامامية. ولاضفاء المزيد من الاناقة، والفخامة، نسّقت هذه الاطلالة مع موضة الحذاء البنفسجي القوي مع القماش الجلدي اللماع بطريقة انثوية جذابة.

موضة الجمبسوت الاسود مع الباندات الفضية من توقيع دار David Koma

أما التغييرات الملفتة في اختيارات أزياء بلقيس فتحي شاهدنا بوضوح خلال إطلالتها بموضة الجمبسوت الاسود الذي حمل توقيع دار David Koma. فاختارت التصميم الضيق مع الباندات الفضية العريضة والهندسية المتدرجة من الجهة الامامية للتصميم مع الياقة العالية والفراغات الهندسية على الجهة العليا للتصميم التي تمنح طلتها رونقاً وحيوية.

ننصحك باختيار هذا التصميم بأسلوبها اذا كنت من طويلات القامة، ولا تتخلي عن هذه القطعة الضيقة التي تظهر مفاتن الجسم.

موضة الفستان الاخضر مع الشراريب البراقة من توقيع دار Rami Kadi

واعتمدت بلقيس فتحي ستايل الفستان الملون مع بريق حبيبات الخزر النافرة على كامل التصميم الذي يحمل توقيع دار Rami Kadi. فتألقت بفستان ضيق مع تفاصيل الشبك المتدرج بقصة ضيقة ومستقيمة. وازدادت طلتها لمعاناً مع تفاصيل الشراريب المتدرجة من اسفل الخصر باطلالة جمالية استثنائية مع التفاصيل النافرة على الجوانب بأسلوب ساحر وملفت مع الياقة العالية وصيحة الاكمام الضيقة.

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