طرح أحذية بوت بشخصية «ديبسي» الكرتونية في بريطانيا.. سعرها مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعد الشخصيات الكرتونية من أكثر الأشياء التي تظل عالقة بأذهان الكثير من الأشخاص منذ طفولتهم، نتيجة لذلك قدمت بعض الشركات المتخصصة في تصميم الأحذية تصميم حذاء مستوحى من الشخصيات الكرتونية ومطبوع عليها بعض تلك الشخصيات.

أحذية بشخصية ديبسي الكرتونية

وفي بريطانيا صمم شخص يدعى كريستيان كوان، حذاء بلون أخضر زاهي مصمم بشخصية «ديبسي» الكرتونية الشهيرة، وبلغ سعره حوالي ما يقرب من 2000 جنيه إسترليني، وذلك وفقا لما ذكره موقع صحيفة «مترو» البريطانية.

سبب تصميم الحذاء

واشتهر «كريستيان» بتصميماته المرحة، ولا تختلف هذه الأحذية ذات الكعب المخملي النيون كثيرا عن الأحذية النسائية التقليدية، وإلى جانب هذه الأحذية صمم «كريستيان» مجموعة ملابس من 5 قطع تضم شخصيات أخرى، مثل Tinky Winky وDipsy وLaa-Laa وPo.

وتحدث «كريستيان» عن سبب تصميمه لهذا الحذاء بهذه الإطلالة الغربية قائلا: «لقد نشأت وأنا أشاهد Teletubbies، لذا فإن القدرة على الجمع بين هذا الحنين إلى الماضي وشغفي بالموضة هو حلم أصبح حقيقة».

تغيرات عديدة تشهدها عالم الموضة في مختلف دول العالم، آخرها كان الحذاء الأحمر الكبير الذي صممته العلامة التجارية MSCHF، والمعروفة عالميا بتصميم الأحذية كبيرة الحجم، وارتدا منها عدد كبير من نجوم العالم، وجاء سعره بـ358 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل أكثر من 10 آلاف جنيه مصري، ورغم ذلك أقبل الكثير من الأشخاص على شرئها.