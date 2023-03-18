روشتة تساعدك على تعليم طفلك التنظيم.. «اصنعي له جدولا وتحدثي معه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

هل تساءلتِ يومًا ما الذي يجعل أطفالك غير منظمين، ذلك الأمر يؤدي إلى تغير نمو الدماغ، خاصةً في القشرة الأمامية المسئولة عن التخطيط التنفيذي والقدرة على الاحتفاظ بأكثر من فكرة في آن واحد، لذا من المفيد أن تقترحين استراتيجيات بسيطة عليهم كأطفال لتعليمهم التنظيم، فالأطفال الصغار في أي عمر يمكن أن يبدأوا المساهمة في تنظيم الحياة الأسرية، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» كل يوم خطوات التنظيم، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة الصحفية البريطانية هارييت جيفي.

خطوات التنظيم لأطفالك

- التخطيط للمهمات المستقبلية، والسيطرة على السلوك، وتنظيم أنفسهم عامة، ‫أول خطوات التنظيم.

- ‏تحدثي مع طفلك عن ماهية النظام.

‏- ‏حفزيهم دائمًا على ترتيب الأشياء في سن مبكر.

- ‏يختلف الأمر من عائلة إلى أخرى، ولكن حتى إن كان الطفل صغيرًا للغاية يمكنه المساعدة بتجميع ألعابه عند انتهاء جلسة اللعب.

- ‏يمكن أن يكون التنظيم في جمع الألعاب، فاجعلي الأمر سهلًا بتوفير صندوق أو سلّة تُجمع فيها بسهولة الكتب والألعاب وقطع المكعبات.

- يمكنك تلوين صناديق الألعاب، ودعوة طفلك لتوزيع كل لعبة فوق اللون والنوع.

- لا تستخفّ أبداً بالمثال الذي تقدّمه إلى أطفالك؛ إنّهم يستلهمون منك دائمًا الملاحظة.

- تقسيم المهام إلى أجزاء، ومساعدته على تقسيم المشاريع المدرسية.

- إنشاء روتين يومي، ويمكن ذلك من خلال إنشاء جدول منتظم للأطفال لتعليمهم ما يمكنهم عمله على مدار اليوم.

ترتيب أفكارهم أولا

- علميهم أن النظام يجعل لحياتهم معنى آخر.

- أولى خطوات التنظيم إخبارهم أنه من المهم ترتيب أفكارهم من الداخل، ليكونوا مرتبين خارجيا.

- ساعديهم في ترتيب أشيائهم المدرسية.

- ‏ساعديهم في حال فقدانهم المفاتيح أو جدولة الواجبات المدرسية، لكن دون توبيخهم.

‏- اصبري عليهم، فكلما كانوا أصغر سنًَا، كان التنظيم سهلًا، مع التأكد من أن صغر السن فرصة لتعليمهم الاعتماد على الذات.