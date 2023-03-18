فئات ممنوعة من الصيام في رمضان.. هل أنت ضمن القائمة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسئلة كثيرة تدور في الأذهان من قبل السيدات، مع قرب شهر رمضان الكريم، خاصة المرضعات والحوامل، حول إمكانية صيامهن طوال 30 يوما، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حتى لا تتعرض صحتهمن لمخاطر تؤثر عليهم.

فئات ممنوعة من الصيام في رمضان

حددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفئات الممنوعة من الصيام في شهر رمضان، وكان من بينها الحوامل والمرضعات، إذ تلقت سؤال من إحدى السيدات، كالتالي: «هل صيام رمضان آمن للمرضعات».

وجاء رد «الصحة» على السؤال الذي يشير إلى مدى إمكانية صيام السيدات المرضعات في شهر رمضان الكريم، كالتالي: «السيدات المرضعات تحتاج للمياه من أجل رضاعة طفلها، فغير مستحب لهن الصيام، وفي حالة الصيام يجب مراجعة الطبيب أولًا، خاصة إذا كان يعتمد اعتماد كلي على الرضاعة الطبيعية، كمصدر للغذاء».

صيام الحوامل

فيما يخص السيدات الحوامل، وإمكانية الصيام خلال شهر رمضان، فقد أشارت «الصحة»، إلى أنه يجب استشارة الطبيب أولً،ا لمعرفة ما إذا كان الصيام مناسبا للحامل وللجنين، أم سيؤثر بالسلب على الصحة.

مريض الكبد

وجهت وزارة الصحة، من خلال صفحتها على «فيسبوك»، عديد من النصائح والإرشادات الصحية، فيما يتعلق بشرب السوائل في شهر رمضان الكريم، مع تحديد المرضى الذي يحتاجون إلى شرب سوائل كثيرة، إذ ربما يصيبهم الصيام بعديد من الأزمات الصحية، لافتة إلى أن مريض الكبد، يجب عليه استشارة الطبيب الخاص به، لمعرفة موقفه الصحي من الصيام، لأن الصيام لفترات طويلة من الممكن أن يؤثر عليه بالسلب.

مريض الكلى

مرضى الكلى أيضًا من الأشخاص الذين يوجهون أسئلة طوال الوقت، حول إمكانية إتاحة لهم الصيام في شهر رمضان، وردت عليهم «الصحة»: «الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو القيء، لا يجب عليهم الصيام، لأن الجسم يفقد سوائل كثيرة في حالة الصيام، وربما يتعرضون لمشكلات كلوية كثيرة».

مريض السكري

ذكر الصحة، أنه يجب على مريض السكري، استشارة الطبيب الخاص به، لمعرفة إذا كان يمكنه الصيام خلال شهر رمضان الكريم أم لا، ولتعديل جرعات ومواعيد الأدوية بمعاونة الطبيب، خاصة الأنسولين ومنتجات السلفونيليوريا، لتجنب الانخفاض الشديد للسكر في الدم.