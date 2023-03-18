عادات الفنان الراحل يحيى شاهين في رمضان.. طقوس خاصة مع ابنته «داليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجم وفنان كبير له تاريخ عريق في المسرح والسينما والتلفزيون، بدأ حياته في المسرح وقضى 11 عاما في مسرح «يوسف بك وهبي وفاطمة رشدي»، حتى اتجه للسينما وأدى العديد من الشخصيات في 150 فيلما، أشهرها «سلامة، الغريب، والثلاثية»، وقدم للتلفزيون حوالي 20 مسلسلا بينها «محمد رسول الإنسانية، الحب في عصر الجفاف، والأزهر الشريف»، هو الفنان الراحل يحيى شاهين.

الفنان يحيى شاهين، واحد من الفنانين الذين كان لهم طقوسا خاصة في شهر رمضان الكريم، والذي يفضل القيام بها مع ابنته «داليا»، حيث كان يصطحبها إلى الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة العمرة.

وفي ذكرى وفاة يحيى شاهين في 18 مارس من كل عام، يقدم «هُن» تفاصيل علاقته بابنته «داليا» وأهم الطقوس التي كان يحرص على القيام بها في رمضان.

ذكريات يحيى شاهين مع رمضان

خلال استضافته في برنامج «ذكريات رمضان »، تحدث الفنان يحيى شاهين عن ذكرياته مع شهر رمضان الكريم في منزله، قائلا: «هو شهر مفضل عند الله سبحانه وتعالى وبالتالي إحنا كلنا لازم نلتزم به وده اللي بعمله باستمرار، بخليه للروحانيات ولزيارة الأقارب، ولزيارات الحبايب، بستمتع خلاله بالجو الروحاني».

«في فلسفة شاملة بخرج منها في شهر رمضان، أعرف الدنيا معاملة بالطيبة والصدق والحب وهنبقى أسعد الشعوب»، عبارة واصل من خلالها الفنان يحيى شاهين حديثه قائلًا: «بعيش لنفسي في رمضان، وبنتي الوحيدة عندها 10 سنين، وتجربة الأبوة جربتها كتير مع الجيل الجديد في نور الشريف وحسين فهمي ومحمود ياسين، كلهم على الإطلاق بحبهم كأب، وبينادوني بابا يحيى وده شيء يسعدني».

طقوس خاصة في العمرة

وكانت انضمت «داليا» ابنة الفنان يحيى شاهين، للحديث واللقاء التلفزيوني، وتحدثت عن والدها وعلاقتها به، قائلةً: «أنا بحب بابا اوي وهو بيذاكرلي الدين والعربي وروحت أعمل معاه عمره، وأبوس الحجر الأسعد وبقرأ القرآن في المدينة المنورة ومكة، وبطوف وبستمتع بيها مع بابا وماما».

وعن ميولها الفنية ورغبتها في دخول الوسط الفني، قالت ابنة يحيى شاهين: «مش عايزة أمثل، بابا بشوفه بيتعب وبيصعب عليا، وعايزة أطلع دكتورة بيطرية».